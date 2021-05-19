Путин и Пашинян обсудили текущую обстановку на границе Армении и Азербайджана

Ереван, 19 мая. Президент России Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян провели переговоры касательно текущей обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Про состоявшийся диалог Путина и Пашиняна сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Ранее сообщалось, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается неизменной.

Также недавно Никол Пашинян заявил, что Ереван не готов рассматривать вариант предоставления транспортного коридора Азербайджану через территорию Армении. При этом он напомнил о необходимости обсуждения вопросов касательно этой темы в трехстороннем формате.