Лариса Долина рассказала о последствиях конфликта с Валей Карнавал

Москва, 19 мая. Популярная певица Лариса Долина столкнулась с негативом после конфликтной ситуации на шоу «Музыкалити», где она повздорила с блогером Валей Карнавал.

Знаменитая певица обрушилась с критикой на блогера, которая похвасталась своими «успехами» на сцене. Артистка указала, что Карнавал не может попасть ни в одну ноту, и призвала ее петь на кухне. После перепалки звезд мнения пользователей Сети и представителей шоу-бизнеса разделились.

По словам Долиной, после выхода шоу в эфир в ее адрес поступали гневные комментарии. Артистка неожиданно столкнулась с недопониманием публики.

«Очень много грубостей и негатива я получила после этой программы. Писали не только мне, но и в комментариях YouTube. Мне дочь читала. Не хочу говорить», — сказала в шоу «ЕвроВижн с Яной Чу» 65-летняя певица, говоря о последствиях конфликта с Карнавал.

После скандала певица деликатно высказывалась о творчестве молодых исполнителей. Она отмечала, что практически не слушает треки современных авторов, намекая, что не в восторге от них. Артистка подчеркивала, что воспитывалась на хорошей музыке.