Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение

Москва, 19 мая. Андрей Норкин в очередной раз порадовал публику, закончив передачу на юмористической ноте.

Сегодня, 19 мая, в эфире телепередачи «Место встречи», выходящей на канале НТВ, гости студии обсуждали проблему отсутствия дополнительных выплат медикам и другие насущные вопросы.

Как обычно, участники программы делились мнениями и спорили друг с другом.

В завершение передачи Норкин традиционно рассказал анекдот, в котором поддел гостя студии Григория Амнуэля, сравнив его с орущим ребенком.

«Выходит старичок из магазина и видит, у входа стоит молодой мужчина и держит на руках младенца. Наверное, жену ждет. А младенец орет, заходится, вот как господин Амнуэль у нас периодически. А мужик его так укачивает и говорит все время: «Боренька, спокойно. Спокойно, Боренька. Боренька,спокойно». Старичок говорит: «Поражаюсь вашему терпению. Откуда вы только силы берете слушать крики своего Бореньки?» Мужчина отвечает: «Что значит своего Бореньки? Его зовут Миша. А Боренька — это я».

Ранее ведущий НТВ Андрей Норкин в программе «Место встречи» рассказал политический анекдот о Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.