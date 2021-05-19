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19 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
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20:54
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20:53
Происшествия
Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы
20:51
Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение

Общество
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Nation News  /  Nation News

Москва, 19 мая. Андрей Норкин в очередной раз порадовал публику, закончив передачу на юмористической ноте.

Сегодня, 19 мая, в эфире телепередачи «Место встречи», выходящей на канале НТВ, гости студии обсуждали проблему отсутствия дополнительных выплат медикам и другие насущные вопросы.

Как обычно, участники программы делились мнениями и спорили друг с другом.

В завершение передачи Норкин традиционно рассказал анекдот, в котором поддел гостя студии Григория Амнуэля, сравнив его с орущим ребенком.

«Выходит старичок из магазина и видит, у входа стоит молодой мужчина и держит на руках младенца. Наверное, жену ждет. А младенец орет, заходится, вот как господин Амнуэль у нас периодически. А мужик его так укачивает и говорит все время: «Боренька, спокойно. Спокойно, Боренька. Боренька,спокойно». Старичок говорит: «Поражаюсь вашему терпению. Откуда вы только силы берете слушать крики своего Бореньки?» Мужчина отвечает: «Что значит своего Бореньки? Его зовут Миша. А Боренька — это я».

Ранее ведущий НТВ Андрей Норкин в программе «Место встречи» рассказал политический анекдот о Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля.

норкин место встречи
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Все новости / Общество / Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
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