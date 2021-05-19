На Украине сообщили о «прогрессе» строительства «Стены» на границе с РФ

Киев, 19 мая. Украинский проект по благоустройству границы с РФ «Стена» выполнен всего на 51%. Об этом сообщили представители общественной организации StateWatch со ссылкой на Госпогранслужбу.

План по инженерно-техническому обустройству украинско-российский границ был утвержден правительством страны в начале 2015 года. Работы должны были проводиться на протяжении шести лет: с 2015-го по 2021-й год. Так называемый проект «Стена» предусматривает создание системы специальных земляных сооружений, а также строительство опорных пунктов и обустройства мест несения службы.

«По состоянию на 20 апреля 2021 года уровень выполнения плана мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы составляет 51,4%», — следует из официального сообщения.

В нем также отмечается, что чиновникам Госпогранслужбы потребовалось пять лет только на то, что разработать законопроект по освобождению пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства, которые были допущены во время обустройства границы.

Главным инициатором строительства «Стены» является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Согласно планам правительства, этот проект должен был быть построен за четыре года и обойтись государственному бюджету в 4,1 млрд гривен. Кроме того, сам Яценюк неоднократно заявлял, что «Стена» носит не военный характер, а политический.