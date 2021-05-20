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Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
04:42
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали слабое землетрясение на Сахалине
04:34
Политика
Блинкен: Вашингтон ищет сотрудничества с Москвой в сферах взаимных интересов
04:22
Армия
В Польше удивлены военным преображением Калининграда
04:17
Шоу-бизнес
Новый клип Билана высмеяли за актрису с «пельменями» вместо губ
04:16
Политика
Определились участники президентской гонки в Израиле
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Техноблогеры раскритиковали iPad OS из-за ограничения потенциала iPad Pro
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Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
03:56
Политика
Экс-министр экономики Украины констатировал деградацию страны
03:48
Политика
Лавров: Россия и США готовы к диалогу по стратегической стабильности
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
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Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»

Политика
Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не остановили «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

На протяжении долгих лет США пытались всеми законными и незаконными способами остановить строительство «Северного потока — 2». Однако новое руководство Белого дома решило пересмотреть политику по отношению к «СП-2». Экономист и политолог Александр Дудчак в интервью ФАН рассказал, почему же у Вашингтона не получилось остановить реализацию проекта.    

Белый дом откажется от санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, сообщает Axios со ссылкой на источники. Отмечается, что отказ будет объяснен «национальными интересами» США. При этом Госдеп готовится представить конгрессу отчет с перечислением организаций, строящих газопровод и поэтому «заслуживающих» санкции. Под новые ограничения может попасть ряд морских судов России, но не более.

Издание отмечает, что в Белом доме хотели бы не допустить начала работы «Северного потока — 2», который достроен на 95%, но для этого администрации президента Джо Байдена будет нужно вести санкции против конечных потребителей — рядовых немцев. К «разрыву» же с Германией по такому поводу Вашингтон не готов.

Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не удалось остановить СП-2
nord-stream2.com  / Nord Stream 2 / Paul Langrock

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал две причины, которые заставили Белый дом отказаться от притязаний — США не хотят портить отношения с Германией и не намерены вкладываться в разваливающуюся экономику Украины.

«США не хотят портить отношения с Германией. Да и с остальной Европой. Это главная причина. Не только Германия выступает за «Северный поток — 2». Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления Дональда Трампа», — заявил Рар.

По его мнению, администрация Байдена поняла, что начинать сближение с европейскими союзниками с санкций в адрес западных компаний будет неуместно. К тому же европейское общество в большинстве своем не настроено против России. Александр Рар добавил, что США, имея геополитический интерес на Украине, не очень хотят вкладывать деньги в восстановление ее экономики и намерены в будущем заставить Германию раскошелиться.

«Северный поток — 2» уже не остановить

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к экономисту Александру Дудчаку. По словам специалиста, невзирая на санкции США по отношению к «СП-2», проект в любом случае будет закончен.

«Я думаю, что «Северный поток — 2» будет достроен, даже если бы Соединенные Штаты не поменяли свое решение по отношению к газопроводу. Невзирая даже на возможные новые санкции, «СП-2» все равно будет достроен. Кстати, США пытаются навязать всем свою политику только с позиции силы. Но, кстати, сами американцы понимают только тогда, когда с ними ведут диалог как раз с сильной стороны. Поэтому когда они видят сопротивление, отпор и жесткую позицию в Европе по отношению к газопроводу по отношению к «СП-2», то пересматривают свою политику», — резюмировал собеседник ФАН. 

Что ж ты, Байден, сдал назад: экономист указал, почему США не удалось остановить СП-2
Кадр Вести.Ru  / 

Экономист указал также, почему США не удалось остановить «СП-2». По его словам, «Северный поток — 2» — проект частного капитала, а не государственного, поэтому политика здесь неуместна.

«Что касается Украины, то, конечно, США бы хотели продолжать ту же политику. Их устраивает конфликт в Донбассе с регулируемой температурой его горения. Но Вашингтон хотел бы сделать так, чтобы за Украину платили другие. Так было, когда США пытались навязывать России транзит газа через украинскую территорию. В любом случае, «Северный поток — 2» будет достроен, невзирая на политику США, поскольку это проект не государственный, а частного капитала. Кроме того, сегодня Франция и Германия начинают действовать в интересах своих экономики и народа, занимая консолидированную позицию. Посмотрим, как будет дальше», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что журналист и политолог Анатолий Вассерман заявил об усталости Вашингтона от давления на Германию из-за «Северного потока — 2».

россия сша дудчак северный поток - 2
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