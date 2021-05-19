Ольга Орлова объяснила, почему ее сын не станет участником «Дома-2»

Москва, 19 мая. Популярная телеведущая Ольга Орлова считает невозможным участие своего сына Артема в скандальном реалити-шоу «Дом-2».

Знаменитость ответила на вопросы журналистов телеканала «Ю». У звезды поинтересовались, как бы она отреагировала на приход сына в «Дом-2». Орлова призналась, что не видит наследника в качестве участника и считает, что молодые люди должны учиться, а потом работать.

«Я очень консервативна. Я своего сына не вижу участником проекта. Не потому что участники плохие, а мой сын хороший. Или наоборот. Просто, на мой взгляд, каждый молодой человек должен иметь высшее образование», — объяснила Орлова в видео, опубликованном на странице «Ю» в Instagram.

Она отметила, что в то время, когда многие находятся на телепроекте, ее сын получает высшее образование. Более того, наследник телеведущей не смог бы стать участником «Дома-2» из-за того, что на шоу работает его мать.

В прошлом году «Дом-2» закрыли на телеканале ТНТ. Спустя несколько месяцев судьба реалити-шоу решилась: «Ю» приобрел права на проект и транслирует его на своем канале.