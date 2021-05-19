Дуров рассказал, что думает о владельцах iPhone

Москва, 19 мая. Основатель Telegram Павел Дуров обвинил корпорацию Apple в том, что ее пользователи — цифровые рабы компании.

По словам Дурова, владельцы смартфонов от Apple не могут устанавливать сторонние приложения на свои гаджеты и это делает их цифровыми рабами компании. Он отметил, что на iPhone можно устанавливать программы, которые есть на платформе App Store.

«Каждый раз, когда я тестирую наше приложение на IOS, я чувствую, что меня отбрасывает в средневековье», — прокомментировал Дуров.

Также основатель Telegram подчеркнул, что пользователи могут копировать резервные данные только через систему только iCloud. Дуров раскритиковал экраны iPhone на 60 Гц. Он заявил, что они не могут конкурировать с дисплеями моделей телефонов на платформе Android, где частота разрешения составляет 120 Гц.

Ранее сообщалось, что Forbes добавил в список российских миллиардеров Павла Дурова. Основатель сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram вошел в список богатейших людей России.