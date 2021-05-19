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19 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
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20:53
Происшествия
Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы
20:51
Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Дуров рассказал, что думает о владельцах iPhone

  /   Обновлено: 19 мая 2021 20:41
Общество
Дуров рассказал, что думает о владельцах iPhone
instagram.com  /  @durov

Москва, 19 мая. Основатель Telegram Павел Дуров обвинил корпорацию Apple в том, что ее пользователи — цифровые рабы компании.

По словам Дурова, владельцы смартфонов от Apple не могут устанавливать сторонние приложения на свои гаджеты и это делает их цифровыми рабами компании. Он отметил, что на iPhone можно устанавливать программы, которые есть на платформе App Store.

«Каждый раз, когда я тестирую наше приложение на IOS, я чувствую, что меня отбрасывает в средневековье», — прокомментировал Дуров.

Также основатель Telegram подчеркнул, что пользователи могут копировать резервные данные только через систему только iCloud. Дуров раскритиковал экраны iPhone на 60 Гц. Он заявил, что они не могут конкурировать с дисплеями моделей телефонов на платформе Android, где частота разрешения составляет 120 Гц.

Ранее сообщалось, что Forbes добавил в список российских миллиардеров Павла Дурова. Основатель сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram вошел в список богатейших людей России.

iphone заявление дуров
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