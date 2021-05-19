Ольга Орлова оценила свои шансы построить любовь в шоу «Дом-2»

Москва, 19 мая. Экс-солистка группы «Блестящие», ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова уверенно заявила, что не смогла бы построить любовь на знаменитом проекте.

Артистка пообщалась с журналистами канала «Ю» в Instagram и ответила на вопрос, считает ли она, что новый «Дом-2» изменился после перезапуска. По ее мнению, телестройка стала похожа на проект времен своего расцвета на ТНТ, так как нынешние участники — яркие и интересные, они имеют свой стержень.

Что касается отношений под прицелом камер, то их легче построить тем, кто этого действительно хочет, заявила Орлова. Однако сама ведущая не смогла бы найти свою любовь на проекте.

«Я считаю, что проще построить отношения тем людям, кто хочет этого. Я бы не смогла построить любовь на проекте. Но они (участники. — Прим. ФАН) могут. Это заканчивается свадьбой и рождением детей. Я не ханжа, которая все отрицает», — оценила певица свои шансы.

Орлова редко попадает в скандалы, но после празднования 9 Мая на звезду сцены обрушились с критикой некоторые подписчики. Они возмутились ее фотосессией в военной форме.