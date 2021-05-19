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21:36
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Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
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Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Горбачев рассказал о причинах увеличившейся активности разведки НАТО в Крыму

Армия
Горбачев рассказал о причинах увеличившейся активности разведки НАТО в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 19 мая. Активность разведки НАТО у берегов Крымского полуострова говорит о стремлениях Запада удостовериться в отводе войск ВС РФ после учений и проникнуть в секреты обороны территории.

Так военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев прокомментировал информацию о полете американского стратегического беспилотника Norton Grumman над акваторией Черного моря, пишет «Политика Сегодня».

«Можно предположить, что американцы хотят удостовериться в том, что наши силы после масштабных учений, проведенных в апреле, свернуты и отведены. Второе — сейчас находится английский корабль в Черное море, зашел накануне. Мы отслеживаем его действия, поэтому они, может быть и по этой теме работают», — утверждает эксперт.

Он считает, что российскому командованию необходимо отслеживать маршруты передвижений иностранных дронов-шпионов, исходя из этих данных провести анализ, какую задачу поставили в зарубежных оборонных ведомствах перед БПЛА и попытаться помешать ее выполнению.

«Эта задача — разведка. Обычно, когда появляется или корабль в Черном море у наших берегов, или летательные аппараты, всегда активность минимизируется, работа наших станций и так далее. Поэтому в данном случае каждое появление у наших границ не остается бесследным с точки зрения нашего реагирования», — объяснил Горбачев.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ранее негативно отреагировал на призывы глав командований ВС США к американской разведке рассекретить данные о «плохом поведении» России и Китая, говорится на сайте 360tv.ru. В то же время американские СМИ сообщают о рассмотрении Вашингтоном возможности направить войска из Афганистана в страны Средней Азии, т.е., фактически, к границам РФ.

нато крым разведка
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