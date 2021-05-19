Горбачев рассказал о причинах увеличившейся активности разведки НАТО в Крыму

Москва, 19 мая. Активность разведки НАТО у берегов Крымского полуострова говорит о стремлениях Запада удостовериться в отводе войск ВС РФ после учений и проникнуть в секреты обороны территории.

Так военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев прокомментировал информацию о полете американского стратегического беспилотника Norton Grumman над акваторией Черного моря, пишет «Политика Сегодня».

«Можно предположить, что американцы хотят удостовериться в том, что наши силы после масштабных учений, проведенных в апреле, свернуты и отведены. Второе — сейчас находится английский корабль в Черное море, зашел накануне. Мы отслеживаем его действия, поэтому они, может быть и по этой теме работают», — утверждает эксперт.

Он считает, что российскому командованию необходимо отслеживать маршруты передвижений иностранных дронов-шпионов, исходя из этих данных провести анализ, какую задачу поставили в зарубежных оборонных ведомствах перед БПЛА и попытаться помешать ее выполнению.

«Эта задача — разведка. Обычно, когда появляется или корабль в Черном море у наших берегов, или летательные аппараты, всегда активность минимизируется, работа наших станций и так далее. Поэтому в данном случае каждое появление у наших границ не остается бесследным с точки зрения нашего реагирования», — объяснил Горбачев.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ранее негативно отреагировал на призывы глав командований ВС США к американской разведке рассекретить данные о «плохом поведении» России и Китая, говорится на сайте 360tv.ru. В то же время американские СМИ сообщают о рассмотрении Вашингтоном возможности направить войска из Афганистана в страны Средней Азии, т.е., фактически, к границам РФ.