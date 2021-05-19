Певица Селин Дион не хочет заводить новые отношения после смерти мужа

Лос-Анджелес, 19 мая. Музыкальная исполнительница Селин Дион в эфире телешоу The Today Show призналась, что больше не планирует заводить романы с мужчинами, так как до сих пор думает об умершем муже.

Муж Селин Дион, менеджер Рене Анжелил, скончался в 2016 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В браке у артистки родилось трое детей, которым она и планирует уделять время. О близких отношениях с мужчинами Дион даже подумать не может, во всяком случае — пока, призналась она.

«Об этом я ничего сказать не могу, я просто понятия не имею. Сейчас, в эту минуту я ощущаю огромную любовь к своим детям и к самой жизни, и мне этого достаточно», — объяснила свою позицию артистка.

Сосредоточиться на своей карьере и воспитании детей решила и российская актриса, звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум. После развода с актером Алексеем Бардуковым, который состоялся в 2017 году, знаменитость не горит желанием окунаться в новые отношения. Тем не менее Старшенбаум и Бардукову удалось сохранить теплые дружеские отношения после расставания.