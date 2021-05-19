Россиянам объяснили, что принудительная вакцинация от COVID-19 незаконна

Москва, 19 мая. Законы Российской Федерации не позволяют принуждать граждан к вакцинации, сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Для введения практики обязательной вакцинации от коронавируса необходимо внести серьезные изменения в действующее законодательство, подчеркнула Попович в беседе с РИА Новости. По словам Попович, россияне по закону могут либо получить медицинскую помощь, либо отказаться от нее.

Закон об иммунизации определяет последствия отказа от вакцинации. К ним относится недопущение до некоторых видов деятельности, отказ в праве пойти в ясли и другие образовательные учреждения и не только. Наказание за отказ от вакцинации возможно только при нанесении вреда здоровью другим гражданам.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил возможность обязательной прививочной кампании от коронавируса для россиян. По его словам, в некоторых случаях добровольную вакцинацию можно сделать обязательной.