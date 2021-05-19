Bloomberg: Госдеп подтвердил намерение не вводить санкции против «СП-2»

Нью-Йорк, 19 мая. Госдепартамент США указал на отсутствие намерений устанавливать рестрикции против проекта «Северный поток — 2», пояснили СМИ.

Это отражено в докладе органа Конгрессу США, передает Bloomberg. Госдеп решил отказаться от ограничений в адрес оператора Nord Stream 2 AG в связи с американскими национальными интересами, гласит документ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на незаконность американских рестрикций по «СП-2». Стороны не обсуждают тему строительства газопровода, добавил он.