Дима Билан снял трусы в новом клипе Константина Богомолова

Москва, 19 мая. Певец Дима Билан презентовал новый клип на песню «Она моя». Видеоролик пестрит откровенными сценами с обнаженным исполнителем.

Новый клип можно сравнить с полноценным короткометражным фильмом, рассказывающим историю двух влюбленных без прикрас. Режиссером ролика выступил Константин Богомолов, за операторскую работу отвечал Влад Опельянц.

Муж Ксении Собчак известен своими откровенными театральными постановками, поэтому в клипе Билана тоже не обошлось без эротики. Герой исполнителя — разведчик, он женат. Его супругу сыграла Екатерина Давыдова. Экранные влюбленные показали настоящую страсть в кадре.

Билан на своей странице в Instagram, презентуя клип, признался подписчикам, что прежде у него не было опыта в съемках подобных сцен.

«Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре», — написал певец.

youtube.com / bilanofficial

Подогревая интерес к новой работе, Билан сначала опубликовал снимок, на котором запечатлен без трусов. На откровенную публикацию отреагировали не только поклонницы артиста, но и его коллега Николай Басков.