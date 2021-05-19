Популярные среди населения овощи дорожают в России

Москва, 19 мая. Росстат зафиксировал ускорение роста цен на несколько категорий овощей на территории России.

Согласно данным ведомства, в стране продолжают расти в цене картофель, лук и морковь. Замедление темпов коснулось капусты, огурцов и помидор. Об этом пишет «Прайм».

Как сообщает статистическое ведомство, в течение недели с 12 по 17 мая средний рост цен на плодоовощную продукцию достиг 0,4%. Капуста подорожала на 4,4%, морковь стала стоить дороже на 3,4%, а лук теперь можно купить, заплатив больше на 3,1%.

При этом с начала 2021 года рост цен на картофель составил 50,9%, капуста выросла в цене на 37,8%, а лук торгуется на 30,6% дороже. Стоимость моркови повысилась на 56,4% с начала года, а помидоры отличились ростом в 5,1%.

Представители Роспотребнадзора ранее обращались к населению страны с рекомендациями по правильной обработке продуктов, купленных в магазине.