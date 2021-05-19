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19 мая 21:38
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новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
20:56
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20:50
Происшествия
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20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
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Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
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20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Рычаг давления: почему демократы в США пытаются задержать поставки оружия в Израиль

Ближний Восток
Рычаг давления: почему демократы в США пытаются задержать поставки оружия в Израиль
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон одобрил оружейную сделку с Израилем стоимостью в 735 миллионов долларов на фоне продолжающейся горячей стадии палестино-израильского конфликта. Этот шаг вызвал сопротивление в рядах Демократической партии, и сейчас в ней наметилась оппозиция официальному курсу, проводимому администрацией Джо Байдена в отношении Палестины.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в подробностях контракта, причинах обострения обстановки на Ближнем Востоке и мнениях о ситуации, складывающейся в американском истеблишменте.

Подробности сделки

В соответствии с договоренностями между Штатами и Израилем поставки должны включить в себя JDAM-комплекты, которые преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые. Также в сделку входят GBU-39 — управляемые высокоточные авиабомбы, использующиеся на американских же самолетах.

Как неоднократно заявляли в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), вооруженные силы еврейского государства используют данные средства для точечных ударов и минимизации случайных жертв среди местного населения.

Конгресс был поставлен в известность по поводу сделки 5 мая текущего года — за пять дней до начала боевых действий в секторе Газа. Однако ввиду разворачивающихся событий на Ближнем Востоке ряд сенаторов выступил с инициативой отложить исполнение контракта и использовать его как рычаг давления на Израиль для прекращения огня.

Член Комитета Палаты представителей по иностранным делам Ильхан Омар настаивает на необходимости пересмотра сделки ввиду увеличивающегося количества жертв в секторе Газа.

«Было бы ужасно, если бы администрация Байдена передала Нетаньяху 735 миллионов долларов в виде высокоточного оружия без каких-либо условий на фоне роста насилия и нападений на гражданские лица. Если это произойдет, то это будет рассматриваться как зеленый свет для дальнейшей эскалации и подорвет любые попытки посредничества в прекращении огня», — сообщил он.

Его поддержал Хоакин Кастро — также член комитета. По его словам, сроки осуществления контракта требуют пересмотра, так как поставки в запланированные временные рамки могут лишь усложнить ситуацию.

«Правительство Соединенных Штатов не должно усугублять это ужасающее насилие. Американский народ ожидает, что Конгресс внимательно посмотрит на то, как используется военная помощь и продажи оружия и обеспечит соблюдение прав человека», — пояснил он.

Критически высказался и председатель комитета Сената по международным отношениям Роберт Менендес, который, обычно выступает на стороне Израиля. Он отреагировал на израильский авиаудар по центру СМИ в Газе, в котором, помимо прочих изданий, размещалась местная редакция Associated Press.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о военных действиях Израиля, которые привели к гибели ни в чем не повинных гражданских лиц в Газе, а также о нападениях Израиля на здания, в которых размещаются международные средства массовой информации», — заявил чиновник.

Согласно нормам американского законодательства конгрессмены имеют право оспорить какую-либо оружейную сделку в течение 15 дней с момента официального уведомления Конгресса о ней. То есть законодатели имеют возможность повлиять на документ до 23 мая.

При этом история не может продемонстрировать ни одного примера успешного блокирования военных контрактов конгрессменами. В 2019 году парламентарии трижды пытались заморозить поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, однако Дональд Трамп наложил президентское вето на данные резолюции. Для его преодоления нужны голоса двух третей парламентариев, однако такое соотношение не было достигнуто ни в одном из случаев.

Типичная история

Обострение палестино-израильского конфликта тесно связано с событиями в арабской автономии. Дело в том, что президент Палестины Махмуд Аббас отменил плановые выборы, сославшись на то, что Израиль отказывается обеспечить процесс голосования среди арабов в Иерусалиме.

Этот шаг был предпринят ввиду того, что палестинская организация ХАМАС, контролирующая сектор Газа, имела все шансы на этих выборах победить. Тем самым она взяла бы под контроль Западный Берег или как минимум резко усилила бы свое влияние в автономии, причем демократическим путем, как это ни странно.

В тот же период окружной суд Иерусалима принял постановление о выселении нескольких арабских семей в восточном иерусалимском районе Шейх Джаррах. На протяжении десяти лет инстанция решала имущественный спор: израильтяне выкупили землю вместе с домами, которые до 1948 года принадлежали евреям. Палестинцы, чьи предки проживали в этих зданиях после 1948 года, восприняли подобное решение как грубый захват их собственности. В скором времени здесь возникли беспорядки, выразившиеся в столкновениях между арабским населением и израильской полицией.

Взрыв ситуации произошел на Храмовой горе в последнюю пятницу Рамадана — 7 мая. В этот день около десяти тысяч мусульман собрались на праздничную молитву, которая завершилась столкновениями с израильской полицией и евреями, находившимися у Стены Плача. Агрессия мотивировалась событиями в Шейх Джаррахе.

В результате разгона толпы полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса (что обычно запрещено) и приступила к ее зачистке, так как в ней укрывались зачинщики беспорядков. При этом были обнаружены камни, петарды, фейерверки, материалы для баррикад. Каким-то образом правоохранители допустили пронос подобных предметов на территорию религиозного комплекса.

ХАМАС, в свою очередь, использовал эти события для поднятия собственного авторитета и пошел на обострение. Группировка потребовала от израильских властей вывести полицейские силы из охваченных беспорядками районов, а также освободить арестованных палестинцев. Получив закономерный отказ, исламистская организация выпустила несколько ракет по территории Израиля.

Вскоре ЦАХАЛ нанес ответный авиаудар, за которым последовал более мощный ракетный обстрел от ХАМАС. Таким образом, стороны начали взаимные атаки, продолжающиеся до сих пор. Палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.

К утру 19 мая в секторе Газа были убиты 218 человек и более полутора тысяч получили ранения. На территории Израиля погибли 12 человек при десятках раненых. В городах со смешанным населением наблюдаются межнациональные конфликты, с разной степенью успешности подавляемые силами полиции и армии.

Официальная позиция Вашингтона

Джо Байден обозначил собственное отношение к происходящему в первые же дни обострения.

«Не так давно у меня был разговор с [премьер-министром Израиля] Биньямином Нетаньяху. Я ожидаю и надеюсь, что это закончится раньше, а не позже, но Израиль имеет право защищать себя, когда его территорию летят тысячи ракет», — заявил он 13 мая.

То есть позиция президента Соединенных Штатов такова, что Израиль реализует собственное право на самооборону. Сохранение подобного подхода было подтверждено 15, 17 и 19 мая в ходе телефонных разговоров с израильским премьером. При этом 19 мая Байден сообщил, что ожидает существенной деэскалации обстановки в ближайшие сутки.

Данной позиции придерживается как администрация президента, так и большинство членов Конгресса. Общие настроения выразил член Комитета по международным отношениям Джеймс Элрой Риш:

«Недавние сделки не были связаны с текущими событиями. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Израиль перед лицом террористической деятельности, которая угрожает его безопасности. <…> Я разочарован тем, что некоторые из моих коллег в Конгрессе поставили под сомнение это прочное партнерство».

США как военный партнер

В 2001-2020 гг. Вашингтон направил в Израиль военную помощь на общую сумму 54,2 миллиарда долларов. Она осуществляется на том условии, что подавляющая часть этих средств должна тратиться на покупку именно американских вооружений. В результате США занимают главное место в структуре израильского военного импорта.

Основными статьями закупок являются боеприпасы различных типов: от патронов и подствольных выстрелов до ракет и танковых снарядов. Также приобретается автотранспорт и бронетехника, оборудование для полевых госпиталей, управляемое оружие, самолеты.

Судьба сделки

Основываясь на официальной позиции президента США и большей части Конгресса, можно предположить, что «инициативная группа» от демократов не сможет повлиять на заключенный контракт из-за своей малочисленности. Поставки произойдут в срок и в условленных объемах.

Всего же в Конгрессе присутствует несколько десятков законодателей, сочувствующих Палестине или занимающих нейтральную позицию. При этом лишь выступившие демократы предложили теоретически возможный инструмент давления на Израиль — оружейные контракты.

сша израиль оружие
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Все новости / Ближний Восток / Рычаг давления: почему демократы в США пытаются задержать поставки оружия в Израиль
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