Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»

Берлин, 19 мая. У США есть корыстный интерес к Берлину, поэтому Вашингтону важно налаживать нормальные взаимоотношения с Германией. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

Белый дом решил отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что смена курса Вашингтона по «СП-2» связана с Украиной.

«США не хотят портить отношения с Германией, да и с остальной Европой. За «Северный поток – 2» выступает не только Берлин. Американцы поняли, что нужно сближаться с европейскими союзниками после перетрясок во время правления Трампа. Делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы», — объяснил политолог.

Рар убежден, что европейское общество в большинстве своем не настроено против России, в Западной Германии как более опасную угрозу рассматривают Америку, а не РФ.

Решение администрации Джо Байдена не вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора «СП-2» и его исполнительного директора вызвало волну критики у большинства членов Конгресса. Они категоричны в своем мнении, что жесткие ограничения необходимы, включая Украину, для которой российский проект станет гибельным в плане экономики.

Вашингтону Украина интересна в геополитическом плане, при этом США не хотят вкладывать деньги в восстановление ее экономики. Рар подчеркивает, что пока платить приходится России, но, когда выплаты прекратятся Белый дом будет склонять Германию к финансированию Киева.

«Американцы не дураки. Они понимают, в каком положении находится Украина: нет реформ, газовая система загнивает, к демократии страна не движется, сближение с Западом не получается. Американцы не хотят за это платить, они понимают, что Россия тоже не станет этого делать. Но пока Москва платит Киеву два млрд долларов в год за транзит газа. В США хотят, чтобы и немцы раскошелились на восстановление украинской экономики. Это геополитический интерес, и американцы будут безжалостно заставлять немцев давать деньги Украине», — предположил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие строительству «СП-2» — вопрос энергетической войны, а не бизнеса. При этом он подчеркнул, что мнения стран на российско-германский проект отличаются: США вводят санкции, поддерживающие Украину, но в Европе придерживаются другого мнения. Зеленский предостерег, что «нельзя воевать, если нет единства, кто-то точно проиграет».

Ранее ФАН писал о том, что рубль укрепился на фоне отказа США от новых санкций против «СП-2».