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19 мая 20:10
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новостей
20:09
Экономика
Популярные среди населения овощи дорожают в России
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
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Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
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Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
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Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»

Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
Pr Scr youtube.com  /  Россия 24

Берлин, 19 мая. У США есть корыстный интерес к Берлину, поэтому Вашингтону важно налаживать нормальные взаимоотношения с Германией. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар.

Белый дом решил отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что смена курса Вашингтона по «СП-2» связана с Украиной.

«США не хотят портить отношения с Германией, да и с остальной Европой. За «Северный поток 2» выступает не только Берлин. Американцы поняли, что нужно сближаться с европейскими союзниками после перетрясок во время правления Трампа. Делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы», — объяснил политолог.

Рар убежден, что европейское общество в большинстве своем не настроено против России, в Западной Германии как более опасную угрозу рассматривают Америку, а не РФ.

Решение администрации Джо Байдена не вводить новые санкции в отношении Nord Stream 2 AG - оператора «СП-2» и его исполнительного директора вызвало волну критики у большинства членов Конгресса. Они категоричны в своем мнении, что жесткие ограничения необходимы, включая Украину, для которой российский проект станет гибельным в плане экономики.

Вашингтону Украина интересна в геополитическом плане, при этом США не хотят вкладывать деньги в восстановление ее экономики. Рар подчеркивает, что пока платить приходится России, но, когда выплаты прекратятся Белый дом будет склонять Германию к финансированию Киева.

«Американцы не дураки. Они понимают, в каком положении находится Украина: нет реформ, газовая система загнивает, к демократии страна не движется, сближение с Западом не получается. Американцы не хотят за это платить, они понимают, что Россия тоже не станет этого делать. Но пока Москва платит Киеву два млрд долларов в год за транзит газа. В США хотят, чтобы и немцы раскошелились на восстановление украинской экономики. Это геополитический интерес, и американцы будут безжалостно заставлять немцев давать деньги Украине», — предположил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие строительству «СП-2» — вопрос энергетической войны, а не бизнеса. При этом он подчеркнул, что мнения стран на российско-германский проект отличаются: США вводят санкции, поддерживающие Украину, но в Европе придерживаются другого мнения. Зеленский предостерег, что «нельзя воевать, если нет единства, кто-то точно проиграет».

Ранее ФАН писал о том, что рубль укрепился на фоне отказа США от новых санкций против «СП-2».

сп-2 транзит газа через украину санкции сша против сп-2 украина сша европа
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