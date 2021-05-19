Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ

Прага, 19 мая. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек мог лгать касательно его предполагавшейся поездки в Россию по вопросу поставок препарата «Спутник V».

С соответствующим заявлением выступил чешский сенатор Вацлав Ласка, отвечая на вопросы журналистов после заседания по международным делам сената.

«Подтверждено, что господин Гамачек хотел ехать в Москву, а его утверждение о том, что это был камуфляж, является лживым», — подчеркнул Ласка.

Ранее первый вице-премьер Чехии обратился в правоохранительные органы государства в связи с публикацией одного из сетевых изданий республики. По его словам, своим сообщением СМИ совершило уголовное преступление.