Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом

Киев, 19 мая. Сценарист Анастасия Михайлова обвинила создателей номера украинской группы Go_A для Евровидения-2021 в плагиате и предоставила доказательства своих слов.

Номер группы Go_A на песню «Шум» — это режиссерский тритмент (подробное изложение сценария ролика режиссером. — Прим. ФАН) Михайловой, написала она в Facebook, прикрепив серию снимков. На представленных изображениях видно, что разрабатываемый проект сценариста похож на итоговый номер украинской группы.

Сценарий для выступления в Роттердаме Михайлова отправляла на телевидение 6 февраля как участница конкурса на разработку идеи клипа. Однако организаторы сообщили, что победу одержал другой человек.

Михайлова считает, что постановщики номера взяли ее идею, но не упомянули ее в соавторах. При этом она не имеет претензий к участникам коллектива и болеет за Украину на Евровидении.

Ранее стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из членов исландской группы Dai og Gagnamagni. В финале Евровидения, скорее всего, покажут запись выступления коллектива на репетиции.