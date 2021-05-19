Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице

Екатеринбург, 19 мая. Гражданин, подозреваемый в убийстве трех человек в Екатеринбурге, умер в больнице, несмотря на усилия медиков, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Массовое убийство произошло из-за пьяной ссоры, перешедшей в драку. Все случилось в парке у железнодорожного вокзала. Очевидцы отмечали, что один из участников «застолья» достал нож и нанес им удары своим приятелям. Пострадавшие скончались от травм.

Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало видео, которое сняли на месте преступления. На кадрах было видно, что сквер оградили специальной лентой.