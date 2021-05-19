Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине

Киев, 19 мая. Украинские предприятия тепловой коммунальной энергетики будут покупать газ по рыночной стоимости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что отныне национальное правительство не будет заниматься регулированием тарифов в сфере формирования цен на топливо для коммунальной энергетики. Об этом пишет REGNUM.

Новые правила функционирования рынка вступят в действие с 20 мая. По словам премьера, стоимость природного газа будет определяться в стране «конкурентным рынком».

Он отметил, что предприятия теплокоммунэнерго начнут самостоятельно подписывать соглашения с компаниями-поставщиками энергоносителя. Условия сделок при этом будут определяться на основании рыночных механизмов.

Несмотря на то, что власти Незалежной все время убеждали граждан в эффективности сдерживания цен в розничном секторе газораспределения, тарифы сумели удивить рядовых жителей страны.