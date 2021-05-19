Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка

Москва, 19 мая. Монополизации рынка несколькими торговыми сетями не увидели в Минпромторге РФ.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что большие торговые сети, представленные в России, не доминируют на рынке, так как занимают не более 25% от его объема. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас в сфере ретейла грядут некоторые перестановки. Так, «Магнит» планирует купить «Дикси» по цене в 92,4 млрд рублей. Вместе с этим, «Лента» расширяет свое присутствие в Москве и выкупает немецкую сеть «Билла Россия» за 215 млн евро.

Мантуров подчеркивает, что розничный продовольственный рынок для десяти ключевых ретейлеров России — это около четверти от всего объема площадки. Чиновник приводит в пример Германию с показателем в 71% и Великобританию, где главные игроки забирают порядка 60% рынка. Министр отмечает, что в прошлом году доля сетей в стране немного выросла до 39%, однако оставшаяся часть относится к несетевой торговле.

Представители торговой сети «Магнит» недавно раскрыли подробности будущей сделки, в ходе которой в состав компании может перейти не менее известный ретейлер «Дикси».