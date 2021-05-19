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19 мая 20:10
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка

Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 19 мая. Монополизации рынка несколькими торговыми сетями не увидели в Минпромторге РФ.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров считает, что большие торговые сети, представленные в России, не доминируют на рынке, так как занимают не более 25% от его объема. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас в сфере ретейла грядут некоторые перестановки. Так, «Магнит» планирует купить «Дикси» по цене в 92,4 млрд рублей. Вместе с этим, «Лента» расширяет свое присутствие в Москве и выкупает немецкую сеть «Билла Россия» за 215 млн евро.

Мантуров подчеркивает, что розничный продовольственный рынок для десяти ключевых ретейлеров России — это около четверти от всего объема площадки. Чиновник приводит в пример Германию с показателем в 71% и Великобританию, где главные игроки забирают порядка 60% рынка. Министр отмечает, что в прошлом году доля сетей в стране немного выросла до 39%, однако оставшаяся часть относится к несетевой торговле.

Представители торговой сети «Магнит» недавно раскрыли подробности будущей сделки, в ходе которой в состав компании может перейти не менее известный ретейлер «Дикси».

мантуров минпромторг рф торговые сети ретейлеры
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