Украина может принять закон о проведении местного референдума

Киев, 19 мая. Украинские депутаты зарегистрировали законопроект «О местном референдуме». Об этом сообщил первый замглавы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Незалежная может принять закон о проведении местного референдума, на которых смогут обсуждать вопросы в сфере украинского хозяйства или лучших жизненных условий. Текст документа еще не появился на сайте Рады. По словам Стефанчука, институт референдума представлен лишь частично.

«Учитывая это, возникла насущная необходимость в комплексном правовом регулировании вопросов подготовки и проведения местного референдума», — подчеркнул замглавы Верховной рады в Facebook.

Законопроект должен попасть к высшему руководству Украины для последнего этапа прохождения.

Журналисты ранее застали депутатов Рады за «непрофильным» занятием. Парламентарии заигрались в гаджеты прямо в ходе заседания.