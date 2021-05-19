Секретные данные ФСБ о нацистских преступлениях обнародовали на конференции в Пскове

Псков, 19 мая. Документы из архива ФСБ о преступлениях эстонских карателей представили на конференции «Без срока давности». На нескольких площадках также прошли дискуссионные клубы.

Участники со всей России и соседних государств обсудили события Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, в частности, геноцид мирного населения. В Псковской области немало мест, где совершали преступления нацистские захватчики и их сторонники. Так, в Себежском районе в Идрице с 1941 года действовал концлагерь.

Несмотря на попытки немцев скрыть следы своих преступлений, благодаря археологическим работам удалось обнаружить захоронения убитых людей в Моглине, Андрохнове и Глотах. Научно-практические конференции на эту тему проходят в регионе уже несколько лет подряд.

Российское военно-историческое общество (РВИО) покажет документы «о соглашательской политике Польши» во времена ВОВ, сообщал ФАН. Конференция состоится в начале июня 2021 года.