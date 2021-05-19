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19 мая 21:38
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новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
20:56
Экономика
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Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы
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Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Неразрывные узы, неисчерпаемые связи: как и зачем сотрудничают Крым и Санкт-Петербург

Россия
Неразрывные узы, неисчерпаемые связи: как и зачем сотрудничают Крым и Санкт-Петербург
Федеральное агентство новостей  / 

В 2015 году между правительством Санкт-Петербурга и Советом министров Республики Крым было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. О том, каким опытом сегодня обмениваются регионы, в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал Сергей Ярошецкий, главный редактор журнала «Адреса Петербурга» и руководитель крымской экспедиции журнала.

Историко-культурный проект журнала, стоит отметить, начал свою историю в 2017 году. Первую автомобильную экспедицию организаторы посвятили годовщине легендарного путешествия Екатерины II на юг России, почти в точности повторив ее маршрут. История стала повторяться, и за четыре увлекательных путешествия участники проекта объездили весь полуостров.

«У нас каждый год экспедиция посвящена определенному событию или теме. Вторую мы посвятили писателю Александру Грину, одновременно и петербуржцу, и крымчанину. Большинство его произведений и адресов связано с Санкт-Петербургом, но свой жизненный путь он закончил в городе Старый Крым, — рассказывает о проекте гость эфира. — Третий год был посвящен генералиссимусу Суворову, который, как известно, именно в Крыму проявил себя как потрясающий даровитый дипломат».

Неразрывные узы, неисчерпаемые связи: как и зачем сотрудничают Крым и Санкт-Петербург
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

По его словам, вопрос историко-культурных связей между нашими регионами неисчерпаем, поэтому исследовательские экспедиции обязательно будут продолжаться. Другой вопрос в том, не начнет ли раздражать западных пропагандистов активное взаимодействие Крыма и северной столицы России.

«Придерживаюсь той точки зрения, что журналистика чаще всего связана с какой-то позицией: гражданской, историко-культурной и т. д. У нашего журнала одна политика — сохранение истории и культуры Санкт-Петербурга и его историко-культурных связей. Петербург совершенно неразрывно связан со многими крымскими городами, будь то Ялта, Севастополь или Симферополь. И я бы не сказал, чтобы ощущал какое-либо давление на нашу редакцию. Может, просто потому что все это слишком очевидно», — признается Ярошецкий.

В этой связи можно говорить и о новых идеях по развитию совместных проектов, например в сфере детского туризма. Так, журналист упоминает об идее брать в автомобильные экспедиции до солнечного полуострова российских детей или же привозить крымских ребят на те же «Алые паруса». Ну а большая мечта команды — сделать праздник выездным, устроив его в той самой бухте, где снимался легендарный советский кинофильм.

Неразрывные узы, неисчерпаемые связи: как и зачем сотрудничают Крым и Санкт-Петербург
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Культурные инициативы — дело благое, но мы помним, что дружба регионов распространяется и на другие сферы, например предпринимательство и торговлю. По словам Ярошецкого, эта интеграция действительно есть, и она достаточно плотная.

«Точно знаю, что наш друг и партнер (журнала «Адреса Петербурга». — Прим. ФАН) Михаил Красненков очень активно развивает взаимодействие между петербургскими и крымскими предпринимателями. Года два назад мы помогали ему в открытии здесь крымского бизнес-представительства. Ну а кроме того — во время наших поездок и мероприятий мы общались с очень многими крымскими предпринимателями, а также петербуржцами, имеющими там интерес. Знаю, что в Крыму есть очень серьезные предприятия, менеджмент которых тесно связан с Петербургом», — заключает журналист.

россия крым санкт-петербург
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