Неразрывные узы, неисчерпаемые связи: как и зачем сотрудничают Крым и Санкт-Петербург

В 2015 году между правительством Санкт-Петербурга и Советом министров Республики Крым было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. О том, каким опытом сегодня обмениваются регионы, в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал Сергей Ярошецкий, главный редактор журнала «Адреса Петербурга» и руководитель крымской экспедиции журнала.

Историко-культурный проект журнала, стоит отметить, начал свою историю в 2017 году. Первую автомобильную экспедицию организаторы посвятили годовщине легендарного путешествия Екатерины II на юг России, почти в точности повторив ее маршрут. История стала повторяться, и за четыре увлекательных путешествия участники проекта объездили весь полуостров.

«У нас каждый год экспедиция посвящена определенному событию или теме. Вторую мы посвятили писателю Александру Грину, одновременно и петербуржцу, и крымчанину. Большинство его произведений и адресов связано с Санкт-Петербургом, но свой жизненный путь он закончил в городе Старый Крым, — рассказывает о проекте гость эфира. — Третий год был посвящен генералиссимусу Суворову, который, как известно, именно в Крыму проявил себя как потрясающий даровитый дипломат».

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По его словам, вопрос историко-культурных связей между нашими регионами неисчерпаем, поэтому исследовательские экспедиции обязательно будут продолжаться. Другой вопрос в том, не начнет ли раздражать западных пропагандистов активное взаимодействие Крыма и северной столицы России.

«Придерживаюсь той точки зрения, что журналистика чаще всего связана с какой-то позицией: гражданской, историко-культурной и т. д. У нашего журнала одна политика — сохранение истории и культуры Санкт-Петербурга и его историко-культурных связей. Петербург совершенно неразрывно связан со многими крымскими городами, будь то Ялта, Севастополь или Симферополь. И я бы не сказал, чтобы ощущал какое-либо давление на нашу редакцию. Может, просто потому что все это слишком очевидно», — признается Ярошецкий.

В этой связи можно говорить и о новых идеях по развитию совместных проектов, например в сфере детского туризма. Так, журналист упоминает об идее брать в автомобильные экспедиции до солнечного полуострова российских детей или же привозить крымских ребят на те же «Алые паруса». Ну а большая мечта команды — сделать праздник выездным, устроив его в той самой бухте, где снимался легендарный советский кинофильм.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Культурные инициативы — дело благое, но мы помним, что дружба регионов распространяется и на другие сферы, например предпринимательство и торговлю. По словам Ярошецкого, эта интеграция действительно есть, и она достаточно плотная.