Зарубежные диетологи назвали полезную альтернативу утреннему кофе

Москва, 19 мая. Полезные напитки, которые могут стать хорошей альтернативой утреннему кофе, назвали диетолог Лорен Минчен и нутрициолог Кери Ганс.

Пристрастие к кофе может привести к нервному перевозбуждению или вызвать проблемы с пищеварением, считают эксперты. После пробуждения можно выпивать чашку японского чая матча или любой другой зеленый чай, советует Ганс.

«Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», — поделилась Минчен.

Хорошей альтернативой кофе может стать красный чай ройбуш, уверены специалисты. Он помогает организму выводить щавелевую кислоту, оседающую в почках и вызывающую мочекаменную болезнь.

Чистый черный кофе без добавок может стать важным напитком в рационе человека, ведущего здоровый образ жизни. Как сообщалось ранее, такое мнение выразили врачи, специализирующиеся на диетологии.