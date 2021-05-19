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19 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Зарубежные диетологи назвали полезную альтернативу утреннему кофе

Общество
Зарубежные диетологи назвали полезную альтернативу утреннему кофе
pixabay.com

Москва, 19 мая. Полезные напитки, которые могут стать хорошей альтернативой утреннему кофе, назвали диетолог Лорен Минчен и нутрициолог Кери Ганс.

Пристрастие к кофе может привести к нервному перевозбуждению или вызвать проблемы с пищеварением, считают эксперты. После пробуждения можно выпивать чашку японского чая матча или любой другой зеленый чай, советует Ганс.

«Белый чай, как и зеленый, улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина», — поделилась Минчен.

Хорошей альтернативой кофе может стать красный чай ройбуш, уверены специалисты. Он помогает организму выводить щавелевую кислоту, оседающую в почках и вызывающую мочекаменную болезнь.

Чистый черный кофе без добавок может стать важным напитком в рационе человека, ведущего здоровый образ жизни. Как сообщалось ранее, такое мнение выразили врачи, специализирующиеся на диетологии.

здоровье кофе диетологи
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