Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»

Человек, проживший большую сложную жизнь, достигает той стадии интеллектуального просветления, когда может честно говорить все, что думает на самом деле, не оглядываясь ни на кого. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее чешский президент Милош Земан попросил у сербского народа прощения за бомбежки Белграда странами НАТО в 1999 году. По его словам, в то время Чехия «всего несколько недель» находилась в составе Североатлантического альянса и цеплялась за каждую возможность, чтобы не одобрять силовую акцию в отношении столицы тогдашней Югославии. Однако в итоге Прага решила не оставаться единственным членом блока, выступившим против коллективного решения — и последовавшие за этим события, по словам Земана, до сих пор тяготили его душу. Своим покаянием чешский лидер надеется «облегчить груз вины» и «спасти собственную душу».

«Должен отметить, что до Земана никто из лидеров стран НАТО ничего подобного не говорил, — сказал Морозов. — Вообще, это человек очень необычный и — насколько я вообще разбираюсь в людях — очень сильный. Президент Чехии уже очень давно идет против течения: весь посткрымский период он призывал европейцев внимательнее смотреть на всю эту историю с полуостровом и даже прямо говорил о необходимости признания его в качестве российской территории».

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Немалое личное мужество, по словам депутата, Земан проявил и во время недавних обвинений Москвы в организации взрывов военных складов во Врбетице, сделав комплементарное по отношению к России заявление, которое «взорвало информационное пространство».

«Его никак нельзя назвать «пустым звуком» — это же президент говорит! — заметил парламентарий. — И последнее его заявление по Сербии — тоже яркий знак».

Собеседник ФАН признался, что не знает, чем мотивирован поступок главы Чехии.