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новостей
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Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
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Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
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Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
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Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
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Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»

Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
Федеральное агентство новостей  / 

Человек, проживший большую сложную жизнь, достигает той стадии интеллектуального просветления, когда может честно говорить все, что думает на самом деле, не оглядываясь ни на кого. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее чешский президент Милош Земан попросил у сербского народа прощения за бомбежки Белграда странами НАТО в 1999 году. По его словам, в то время Чехия «всего несколько недель» находилась в составе Североатлантического альянса и цеплялась за каждую возможность, чтобы не одобрять силовую акцию в отношении столицы тогдашней Югославии. Однако в итоге Прага решила не оставаться единственным членом блока, выступившим против коллективного решения — и последовавшие за этим события, по словам Земана, до сих пор тяготили его душу. Своим покаянием чешский лидер надеется «облегчить груз вины» и «спасти собственную душу».

«Должен отметить, что до Земана никто из лидеров стран НАТО ничего подобного не говорил, — сказал Морозов. — Вообще, это человек очень необычный и — насколько я вообще разбираюсь в людях — очень сильный. Президент Чехии уже очень давно идет против течения: весь посткрымский период он призывал европейцев внимательнее смотреть на всю эту историю с полуостровом и даже прямо говорил о необходимости признания его в качестве российской территории».

Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Немалое личное мужество, по словам депутата, Земан проявил и во время недавних обвинений Москвы в организации взрывов военных складов во Врбетице, сделав комплементарное по отношению к России заявление, которое «взорвало информационное пространство».

«Его никак нельзя назвать «пустым звуком» — это же президент говорит! — заметил парламентарий. — И последнее его заявление по Сербии — тоже яркий знак».

Собеседник ФАН признался, что не знает, чем мотивирован поступок главы Чехии.

«Вполне возможно, что сейчас он находится в том статусе и в той стадии личной смелости, когда может говорить все, что думает на самом деле, — предположил Морозов. — Так бывает с людьми, прожившими большую сложную жизнь, которая была разная. Видимо, настал период земановского покаяния во всем — в хорошем смысле слова. Похоже, что он просто честный человек».

россия сша нато сербия чехия белград морозов
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