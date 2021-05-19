Инфраструктурные облигации привлекут допсредства в жилищное строительство РФ

Москва, 19 мая. Механизм инфраструктурных облигаций позволит привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство России в течение ближайших трех лет.

В настоящее время подготовлен первый пакет проектов в рамках механизма инфраструктурных облигаций, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по осуществлению отдельных положений послания лидера страны Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам.

«Это Челябинская, Тульская, Тюменская области, которые привлекут 102 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство», — отметил вице-премьер.

Президент России в послании Федеральному собранию ранее сообщил, что денежные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инфраструктурные ссуды будут функционировать во всех российских регионах. Кроме того, процентная ставка по кредитам девелоперам на создание необходимой инфраструктуры для строительства жилых комплексов составит 3–4% годовых. Займы предоставит «ДОМ.РФ» за счет субсидий из госбюджета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что правительство планирует пересмотреть расценки на заработные платы и стоимость материалов в строительном секторе.