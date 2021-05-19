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19 мая 20:09
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Инфраструктурные облигации привлекут допсредства в жилищное строительство РФ

Экономика
Инфраструктурные облигации привлекут допсредства в жилищное строительство РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Механизм инфраструктурных облигаций позволит привлечь до 150 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство России в течение ближайших трех лет.

В настоящее время подготовлен первый пакет проектов в рамках механизма инфраструктурных облигаций, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании по осуществлению отдельных положений послания лидера страны Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам.

«Это Челябинская, Тульская, Тюменская области, которые привлекут 102 млрд рублей инвестиций в жилищное строительство», — отметил вице-премьер.

Президент России в послании Федеральному собранию ранее сообщил, что денежные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и инфраструктурные ссуды будут функционировать во всех российских регионах. Кроме того, процентная ставка по кредитам девелоперам на создание необходимой инфраструктуры для строительства жилых комплексов составит 3–4% годовых. Займы предоставит «ДОМ.РФ» за счет субсидий из госбюджета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что правительство планирует пересмотреть расценки на заработные платы и стоимость материалов в строительном секторе.

путин хуснуллин облигации
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Все новости / Экономика / Инфраструктурные облигации привлекут допсредства в жилищное строительство РФ
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