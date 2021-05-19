Грузовик с щебнем протаранил девять легковушек в Первоуральске

Екатеринбург, 19 мая. Одна женщина пострадала при столкновении фуры с легковыми автомобилями в городе Первоуральск.

Медики осмотрели участницу массового ДТП и поставили ей предварительный диагноз «сотрясение мозга». С места аварии ее доставили в одну из городских больниц для оказания необходимой помощи.

ДТП, произошедшее на одной из улиц Первоуральска, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как грузовик на полной скорости столкнулся с несколькими легковыми авто. Как впоследствии выяснилось, легковушек было девять. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.