Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии

Российские медики готовы вакцинировать россиян от коронавируса с большими темпами, чем сегодня. Для этого подготовлена материально-техническая база и есть необходимое количество вакцин. Однако не во всех российских регионах население охотно вакцинируется, что значительно замедляет выработку коллективного иммунитета. Как в зарубежных странах заставляют людей делать прививки и как повысить темпы вакцинации в России — в материале ФАН.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для проведения эпидемиологических расчетов относительно окончания пандемии необходимо учитывать уровень вакцинации. По ее словам, в стране должно быть не меньше 60% вакцинированного взрослого населения.

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Невские Новости /

Сенатор, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что в настоящий момент в России привито около 23% населения. При этом в стране созданы все необходимые условия для получения вакцин. Однако у россиян сложилось ложное чувство, что опасность коронавируса миновала.

Рязанский рассказал, как людей побуждают вакцинироваться в других странах. По его словам, в рамках межпарламентского диалога российские законодатели провели встречу с коллегами из западноевропейской страны.

«Они рассказали, что у них уже 40% привиты, хотя нет собственных вакцин. На сегодняшний день власти ввели материальное поощрение, к этому поощрению подключились торговые сети и бизнес-структуры. Они выдают ваучеры для покупок тех или иных товаров. Оказалось, что государству помогает бизнес», — отметил сенатор.

Система поощрения мотивировала людей делать прививку, в итоге около торговых центров собрались очереди из желающих защититься от коронавируса и получить бонусы.

«К этому опыту надо прислушиваться. Я не за то, чтобы платить деньги за прививки, но, с другой стороны, может, есть необходимость попробовать привлечь людей», — добавил Рязанский.

Бонусы за прививку

ФБА «Экономика сегодня» /

Депутат Госдумы Светлана Бессараб уверена, что формат вакцинации может быть только добровольным. Парламентарий отметила, что некоторые российские компании взяли на себя обустройство временных медпунктов и обеспечили своих сотрудников вакцинами.

Бессараб высоко оценила практику привлечения бизнеса. По ее словам, некоторые компании уже сейчас предоставляют бонусы привившимся.

«Я думаю, что стоит распространять практику предоставления преимуществ привившимся клиентам. Любые поощрения вакцинации должны только приветствоваться», — заключила депутат.

Отметим, что ранее подобные поощрения стали вводить и российские компании. Так, «Аэрофлот» пообещал привившимся пассажирам существенные преимущества. Перевозчик намерен начислить по 10 000 бонусов 10 000 вакцинировавшихся.