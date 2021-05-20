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20 мая 06:45
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новостей
06:40
Шоу-бизнес
Подруга принцессы Дианы назвала причиной ее смерти скандальное интервью Баширу
06:27
Общество
Приложение «Здоровье.ру» набирает популярность у жителей Камчатки
06:24
Экономика
Не хотим, но будем: Литва наращивает поставки газа из РФ
06:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте раскрыла секрет долго и счастливого брака
06:12
Происшествия
Мужчины отправились в красноярский лес и проблуждали два дня из-за паводка
06:08
Наука
ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша создали в России
06:00
Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
05:52
Шоу-бизнес
Выглядят замученными: фанаты сериала «Друзья» опечалены внешностью актеров
05:50
Общество
Жителей Приморья ожидает потепление до 30 градусов
05:50
Общество
Сахалинские полицейские пресекли незаконный въезд иностранцев в Россию
05:49
Происшествия
После стрельбы в одном из баров в Калининграде было возбуждено уголовное дело
05:49
Экономика
Сбои в работе криптобирж объяснили использованием займов при операциях
05:47
Общество
Психолог указала на незаметные признаки зависимости от смартфона
05:29
Политика
Лавров пошутил про таможню в ответ на вопрос о саммите Путина и Байдена
05:28
Экономика
СП предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов
05:14
Общество
Электричество отключат на нескольких улицах Читы
05:00
Политика
Марков объяснил нежелание ФРГ устанавливать памятник украинцам в Берлине
04:57
Политика
Блинкен считает вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели
04:49
Общество
Кардиолог оценил опасность кофе для гипертоников
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Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии

Общество
Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Российские медики готовы вакцинировать россиян от коронавируса с большими темпами, чем сегодня. Для этого подготовлена материально-техническая база и есть необходимое количество вакцин. Однако не во всех российских регионах население охотно вакцинируется, что значительно замедляет выработку коллективного иммунитета. Как в зарубежных странах заставляют людей делать прививки и как повысить темпы вакцинации в России — в материале ФАН.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для проведения эпидемиологических расчетов относительно окончания пандемии необходимо учитывать уровень вакцинации. По ее словам, в стране должно быть не меньше 60% вакцинированного взрослого населения.

Помощь бизнеса

Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
Невские Новости  / 

Сенатор, первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что в настоящий момент в России привито около 23% населения. При этом в стране созданы все необходимые условия для получения вакцин. Однако у россиян сложилось ложное чувство, что опасность коронавируса миновала.

Рязанский рассказал, как людей побуждают вакцинироваться в других странах. По его словам, в рамках межпарламентского диалога российские законодатели провели встречу с коллегами из западноевропейской страны.

«Они рассказали, что у них уже 40% привиты, хотя нет собственных вакцин. На сегодняшний день власти ввели материальное поощрение, к этому поощрению подключились торговые сети и бизнес-структуры. Они выдают ваучеры для покупок тех или иных товаров. Оказалось, что государству помогает бизнес», — отметил сенатор.

Система поощрения мотивировала людей делать прививку, в итоге около торговых центров собрались очереди из желающих защититься от коронавируса и получить бонусы.

«К этому опыту надо прислушиваться. Я не за то, чтобы платить деньги за прививки, но, с другой стороны, может, есть необходимость попробовать привлечь людей», — добавил Рязанский.

Бонусы за прививку

Законодатели рассказали, как бизнес может приблизить завершение пандемии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы Светлана Бессараб уверена, что формат вакцинации может быть только добровольным. Парламентарий отметила, что некоторые российские компании взяли на себя обустройство временных медпунктов и обеспечили своих сотрудников вакцинами.

Бессараб высоко оценила практику привлечения бизнеса. По ее словам, некоторые компании уже сейчас предоставляют бонусы привившимся.

«Я думаю, что стоит распространять практику предоставления преимуществ привившимся клиентам. Любые поощрения вакцинации должны только приветствоваться», — заключила депутат.

Отметим, что ранее подобные поощрения стали вводить и российские компании. Так, «Аэрофлот» пообещал привившимся пассажирам существенные преимущества. Перевозчик намерен начислить по 10 000 бонусов 10 000 вакцинировавшихся.

вакцина вакцинация коронавирус
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