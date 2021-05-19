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19 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Российский ФБР изучает дело жестокого задержания афроамериканца в Огайо

  /   Обновлено: 19 мая 2021 19:34
США
Российский ФБР изучает дело жестокого задержания афроамериканца в Огайо
Pr Scr reddit.com  /  /Lolastic

Акрон, 19 мая. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начал изучение материалов дела 26-летнего Чарльза Хикса II, которого жестоко задержали полицейские в городе Акрона, штат Огайо. Об этом правозащитники сообщили в своем Telegram-канале.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Мы считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь Хиксу», — говорится в тексте обращения.

Хикса задержали 7 февраля этого года. Полицейских вызвала его девушка из-за того, что афроамериканец повел себя агрессивно. Приехавшие на место правоохранители повалили мужчину на землю, надавили на шею и затем затолкал снег ему в горло и в нос. При этом наручники были надеты так туго, что руки начали кровоточить.

«Я просто чувствовал, что они пытаются убить меня. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни», — прокомментировал Хикс свое задержание.

По данным адвоката, правоохранители в отчете не указали, что к мужчине применялась сила.

Позже в сети появилось видео с задержания, которое подтверждает версию Хикса. На кадрах видно, что правоохранители затыкают ему рот снегом и он говорит, что не может дышать.

Хикс намерен добиваться справедливости в суде, а его адвокат заявил, что офицера должны были обвинить либо в покушении на убийство, либо в преступном нападении, но город Акрон позволил ему уйти в отставку.

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