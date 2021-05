Российский ФБР изучает дело жестокого задержания афроамериканца в Огайо

Акрон, 19 мая. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начал изучение материалов дела 26-летнего Чарльза Хикса II, которого жестоко задержали полицейские в городе Акрона, штат Огайо. Об этом правозащитники сообщили в своем Telegram-канале.

BREAKING: Man arrested by Akron police says officer knelt on his neck. City disputes claims in statement, says man not injuredhttps://t.co/bB09KTcmFY via @beaconjournal