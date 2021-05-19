Российский ФБР изучает дело жестокого задержания афроамериканца в Огайо

Акрон, 19 мая. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, начал изучение материалов дела 26-летнего Чарльза Хикса II, которого жестоко задержали полицейские в городе Акрона, штат Огайо. Об этом правозащитники сообщили в своем Telegram-канале.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Мы считает важным бороться с полицейским насилием и при необходимости может оказать правовую и информационную помощь Хиксу», — говорится в тексте обращения.

BREAKING: Man arrested by Akron police says officer knelt on his neck. City disputes claims in statement, says man not injuredhttps://t.co/bB09KTcmFY via @beaconjournal — Michael Shearer (@MichaelJShearer) April 7, 2021

Хикса задержали 7 февраля этого года. Полицейских вызвала его девушка из-за того, что афроамериканец повел себя агрессивно. Приехавшие на место правоохранители повалили мужчину на землю, надавили на шею и затем затолкал снег ему в горло и в нос. При этом наручники были надеты так туго, что руки начали кровоточить.

«Я просто чувствовал, что они пытаются убить меня. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни», — прокомментировал Хикс свое задержание.

По данным адвоката, правоохранители в отчете не указали, что к мужчине применялась сила.

Позже в сети появилось видео с задержания, которое подтверждает версию Хикса. На кадрах видно, что правоохранители затыкают ему рот снегом и он говорит, что не может дышать.

Video shows cop shoving snow into Black man’s mouth during arrest #SmartNews https://t.co/bnptDi2MOk — philly pa (@bealong) April 11, 2021

Хикс намерен добиваться справедливости в суде, а его адвокат заявил, что офицера должны были обвинить либо в покушении на убийство, либо в преступном нападении, но город Акрон позволил ему уйти в отставку.