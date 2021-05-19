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19 мая 21:37
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новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
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Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок
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Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы
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Политика
Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине
20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок

ФАН-ТВ
Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Продюсер и актер фильма «Турист» рассказали об особенностях работы на съемочной площадке.

Премьерный показ российского боевика «Турист» состоится сегодня, 19 мая, в эфире телеканала НТВ. Зрители смогут погрузиться в события одной из самых горячек точек нашей планеты — Центральноафриканской Республики.

Актер Владимир Петров на пресс-конференции признался, что ранее никогда не интересовался новостями, происходящими в ЦАР. Однако противостояние боевиков и бойцов местной армии мужчине пришлось буквально прочувствовать на себе.

Он исполнил роль бывшего сотрудника правоохранительных органов, который решает принять участие в стабилизации ситуации в Банги. Тогда, в декабре 2020 года, на фоне президентских выборов политическая борьба перестала иметь мирный характер.

Опальный экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, обвиненный в попытке госпереворота, активизировал так называемую «Коалицию патриотов за перемены». Боевики устраивали атаки на местных жителей и пытались всеми способами сорвать демократическое голосование.

Тут на помощь и приходят герои фильма «Турист». Правительство Центральноафриканской Республики с разрешения Совета Безопасности ООН пригласило на территорию страны российских инструкторов. Наши соотечественники не только обучили бойцов местных вооруженных сил, но и поспособствовали освобождению целых городов и деревень от гнета боевиков.

Исполнитель главной роли признался, что был поражен этой историей. Чтобы лучше прочувствовать персонажа он даже засыпал со сценарием — хотел, чтобы фильм про подвиг российских инструкторов был сделан на совесть. Не даром съемки проходили в аутентичных локациях Центральноафриканской Республики.

«Я восхищался этими ребятами и до сих пор восхищаюсь. Потому что это действительно воины. Я тренировался вместе с ними. Если они тренируют местную армию, то я был с ними. Осваивал владение оружием и остальное. Когда я уезжал в Африку, то весил 70 кг, а вернулся — 63 кг. Представьте теперь, через что мне пришлось пройти», — делится впечатлениями актер.

Приезд российских инструкторов сделал невозможное. В Центральноафриканской Республике состоялись безопасные выборы, победу на которых одержал действующий президент Фостен-Арканж Туадера. А жители страны обрели спокойствие.

Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

Поэтому показ фильма «Турист» в Банги произвел настоящий фурор. На центральный стадион пришли самые строгие судьи — тысячи центральноафриканцев, которые на себе прочувствовали события тех дней. Вердикт был дан положительный — восторженные зрители устроили фейерверк и парад в честь премьеры.

Интерес к кинокартине жители проявляли еще на этапе съемок. Креативный продюсер Генрих Кен заявил, что «Турист» стал первым полнометражным фильмом, снятым в ЦАР. Поэтому для африканцев работа российских киноделов оказалась настоящим событием.

Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Во время любой съемки за кадром стояло от 500 и более человек. Приезжали из соседних деревень — огромная толпа. Я думаю, об этом еще и внукам будут рассказывать», — вспоминает креативный продюсер картины Генрих Кен.

Генрих Кен смеется, что некоторые пользователи Сети считают, что фильм был снят в Крыму. Поэтому создатель советует сначала посмотреть его, а не делать поспешные выводы. Тем более, что «Турист» получился именно таким, каким его и задумывали. Не просто очередным боевиком, а честным кино про людей и любовь к родине.

турист африка фильм цар
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