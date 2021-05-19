Об этом расскажут внукам: создатели фильма «Турист» вспомнили истории со съемок

Продюсер и актер фильма «Турист» рассказали об особенностях работы на съемочной площадке.

Премьерный показ российского боевика «Турист» состоится сегодня, 19 мая, в эфире телеканала НТВ. Зрители смогут погрузиться в события одной из самых горячек точек нашей планеты — Центральноафриканской Республики.

Актер Владимир Петров на пресс-конференции признался, что ранее никогда не интересовался новостями, происходящими в ЦАР. Однако противостояние боевиков и бойцов местной армии мужчине пришлось буквально прочувствовать на себе.

Он исполнил роль бывшего сотрудника правоохранительных органов, который решает принять участие в стабилизации ситуации в Банги. Тогда, в декабре 2020 года, на фоне президентских выборов политическая борьба перестала иметь мирный характер.

Опальный экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, обвиненный в попытке госпереворота, активизировал так называемую «Коалицию патриотов за перемены». Боевики устраивали атаки на местных жителей и пытались всеми способами сорвать демократическое голосование.

Тут на помощь и приходят герои фильма «Турист». Правительство Центральноафриканской Республики с разрешения Совета Безопасности ООН пригласило на территорию страны российских инструкторов. Наши соотечественники не только обучили бойцов местных вооруженных сил, но и поспособствовали освобождению целых городов и деревень от гнета боевиков.

Исполнитель главной роли признался, что был поражен этой историей. Чтобы лучше прочувствовать персонажа он даже засыпал со сценарием — хотел, чтобы фильм про подвиг российских инструкторов был сделан на совесть. Не даром съемки проходили в аутентичных локациях Центральноафриканской Республики.

«Я восхищался этими ребятами и до сих пор восхищаюсь. Потому что это действительно воины. Я тренировался вместе с ними. Если они тренируют местную армию, то я был с ними. Осваивал владение оружием и остальное. Когда я уезжал в Африку, то весил 70 кг, а вернулся — 63 кг. Представьте теперь, через что мне пришлось пройти», — делится впечатлениями актер.

Приезд российских инструкторов сделал невозможное. В Центральноафриканской Республике состоялись безопасные выборы, победу на которых одержал действующий президент Фостен-Арканж Туадера. А жители страны обрели спокойствие.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Поэтому показ фильма «Турист» в Банги произвел настоящий фурор. На центральный стадион пришли самые строгие судьи — тысячи центральноафриканцев, которые на себе прочувствовали события тех дней. Вердикт был дан положительный — восторженные зрители устроили фейерверк и парад в честь премьеры.

Интерес к кинокартине жители проявляли еще на этапе съемок. Креативный продюсер Генрих Кен заявил, что «Турист» стал первым полнометражным фильмом, снятым в ЦАР. Поэтому для африканцев работа российских киноделов оказалась настоящим событием.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Во время любой съемки за кадром стояло от 500 и более человек. Приезжали из соседних деревень — огромная толпа. Я думаю, об этом еще и внукам будут рассказывать», — вспоминает креативный продюсер картины Генрих Кен.

Генрих Кен смеется, что некоторые пользователи Сети считают, что фильм был снят в Крыму. Поэтому создатель советует сначала посмотреть его, а не делать поспешные выводы. Тем более, что «Турист» получился именно таким, каким его и задумывали. Не просто очередным боевиком, а честным кино про людей и любовь к родине.