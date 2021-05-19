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19 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Сильнейшая пыльная буря накрыла Астраханскую область

Общество
Сильнейшая пыльная буря накрыла Астраханскую область
Prt Scr youtube.com  /  INFO RU

Астрахань, 19 мая. Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что дождь, который ожидался в регионе, выразился в сильной пыльной буре.

Синоптики сообщают, что в течение суток в области будет преобладать северо-западный штормовой ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Специалисты заявили, что наблюдается «прохождение холодного фронта». По прогнозам ожидался дождь, однако он выразился в сильной буре.

В МЧС заявили, что буря пришла в Астрахань из Калмыкии. Там отметили, что она направляется в сторону Казахстана. Жители города активно делятся фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Они сообщают, что в регионе ранее не наблюдали таких явлений.

Ранее сообщалось, что пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул. Было отмечено, что настоящий «пыльный армагеддон» разыгрался на территории Алтайского края.

погода астрахань природа пыльная буря
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