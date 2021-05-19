Сильнейшая пыльная буря накрыла Астраханскую область

Астрахань, 19 мая. Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что дождь, который ожидался в регионе, выразился в сильной пыльной буре.

Синоптики сообщают, что в течение суток в области будет преобладать северо-западный штормовой ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Специалисты заявили, что наблюдается «прохождение холодного фронта». По прогнозам ожидался дождь, однако он выразился в сильной буре.

В МЧС заявили, что буря пришла в Астрахань из Калмыкии. Там отметили, что она направляется в сторону Казахстана. Жители города активно делятся фотографиями и впечатлениями в социальных сетях. Они сообщают, что в регионе ранее не наблюдали таких явлений.

Ранее сообщалось, что пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул. Было отмечено, что настоящий «пыльный армагеддон» разыгрался на территории Алтайского края.