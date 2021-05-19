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19 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
Все новости

Всемирная катастрофа может угрожать человечеству в 2060 году

Общество
Всемирная катастрофа может угрожать человечеству в 2060 году
pxhere.com

Москва, 19 мая. Серьезные катаклизмы настигнут жителей Земли через 40 лет, причем цепь событий начнется с Антарктиды, предположили ученые.

Именно в этом регионе находятся мировые запасы пресной воды на Земле. Если льды начнут таять еще быстрее, то это может привести к дефициту питьевой воды, предупредили исследователи.

Согласно последним данным, в течение нескольких десятилетий ситуация с таянием ледников достигнет критического уровня. Уровень океана уже медленно повышается. Однако такой сценарий можно предотвратить. Для этого необходимо сократить количество выбросов парниковых газов.

Как стало известно ранее, изменения климата могут привести к исчезновению Мальдивских островов. Одного из самых роскошных курортов мира может не стать уже к 2100 году.

катастрофа антарктида человечество
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