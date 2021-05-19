Всемирная катастрофа может угрожать человечеству в 2060 году

Москва, 19 мая. Серьезные катаклизмы настигнут жителей Земли через 40 лет, причем цепь событий начнется с Антарктиды, предположили ученые.

Именно в этом регионе находятся мировые запасы пресной воды на Земле. Если льды начнут таять еще быстрее, то это может привести к дефициту питьевой воды, предупредили исследователи.

Согласно последним данным, в течение нескольких десятилетий ситуация с таянием ледников достигнет критического уровня. Уровень океана уже медленно повышается. Однако такой сценарий можно предотвратить. Для этого необходимо сократить количество выбросов парниковых газов.

Как стало известно ранее, изменения климата могут привести к исчезновению Мальдивских островов. Одного из самых роскошных курортов мира может не стать уже к 2100 году.