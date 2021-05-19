Тепикин заявил, что Чехия сожалеет о включении ее в список недружественных РФ стран

Москва, 19 мая. Президент Чехии Милош Земан здраво мыслит и позволяет себе давать оценки без прогибов под США, заявил профессор и публицист Виталий Тепикин.

Ранее Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России стран. По его словам, делать недругов из бывших друзей является ошибкой. Тепикин считает, что чешский президент достаточно здраво мыслит и позволяет себе давать оценки, не прогибаясь под позицию американской стороны. Однако не все в его власти, добавил член Ассоциации европейских исследований при РАН.

«Из интервью пражскому радио F1 видно, что он расстроен статусом недружественного государства России, сожалеет о произошедшем и вспоминает о времени, когда наши народы были друзьями. Уже одно это не в правилах политической манеры диалога, диктуемой сейчас Западом», — подчеркнул публицист.

Помимо этого, Земан осознает, что скандал на фоне взрывов во Врбетице раздут на пустом месте, и партнерские отношения двух стран разрушены безропотным подчинением чужой воле, добавил Тепикин.

«Милош Земан всегда пытался улучшить отношения с Россией, этим он выгодно отличается от многих других своих западноевропейских коллег», — заключил эксперт.

Ранее президент Чехии вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем провел переговоры за закрытыми дверями, во время которых Земан публично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославии НАТО в 1999 году.