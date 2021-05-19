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19 мая 20:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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Тепикин заявил, что Чехия сожалеет о включении ее в список недружественных РФ стран

Политика
Тепикин заявил, что Чехия сожалеет о включении ее в список недружественных РФ стран
pixabay.com

Москва, 19 мая. Президент Чехии Милош Земан здраво мыслит и позволяет себе давать оценки без прогибов под США, заявил профессор и публицист Виталий Тепикин.

Ранее Земан назвал глупостью включение Чехии в список недружественных России стран. По его словам, делать недругов из бывших друзей является ошибкой. Тепикин считает, что чешский президент достаточно здраво мыслит и позволяет себе давать оценки, не прогибаясь под позицию американской стороны. Однако не все в его власти, добавил член Ассоциации европейских исследований при РАН.

«Из интервью пражскому радио F1 видно, что он расстроен статусом недружественного государства России, сожалеет о произошедшем и вспоминает о времени, когда наши народы были друзьями. Уже одно это не в правилах политической манеры диалога, диктуемой сейчас Западом», — подчеркнул публицист.

Помимо этого, Земан осознает, что скандал на фоне взрывов во Врбетице раздут на пустом месте, и партнерские отношения двух стран разрушены безропотным подчинением чужой воле, добавил Тепикин.

«Милош Земан всегда пытался улучшить отношения с Россией, этим он выгодно отличается от многих других своих западноевропейских коллег», — заключил эксперт.

Ранее президент Чехии вместе со своим сербским коллегой Александром Вучичем провел переговоры за закрытыми дверями, во время которых Земан публично извинился за участие в бомбардировках Союзной республики Югославии НАТО в 1999 году.

чехия земан Тепикин
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Все новости / Политика / Тепикин заявил, что Чехия сожалеет о включении ее в список недружественных РФ стран
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