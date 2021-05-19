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Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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19 мая 20:08
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
Все новости

Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину

Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
Global Look Press  /  Günter Gollnick / Anatoliy Cherkasov

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью ФАН назвал Эстонию страной, которой давно нечего терять. Он считает, что совместное заявление премьер-министра этой республики Каи Каллас и президента Украины Владимира Зеленского не стоит внимания.

На официальном сайте президента Украины появилась информация о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Донбасс и встретилась с Зеленским. Она заявила, что Таллин намерен всегда поддерживать Киев на всех возможных площадках — в ЕС, ООН и НАТО, и даже подписала с главой «незалежной» заявление о вступлении Украины в Евросоюз.

«В украинском хаосе и нечистотах уже никто не хочет ковыряться. Нормальные страны избегают контактов с Киевом. США посылают на Украину тех, кого уже не жалко. Подобные акции исполняют официальные представители стран, которые готовы на любое унижение и которым нечего терять», — охарактеризовал встречу лидеров двух стран политолог.

Мартынов назвал Эстонию «одной из мелких болонок США». Он обратил внимание на то, что это государство абсолютно нищее и не имеющее права голоса.

«Забавно, что глава МИД Эстонии недавно на совещании Совета Безопасности ООН заявил, что его абсолютно дотационная страна готова выделить средства на создание «стабильного и безопасного киберпространства». Эстония окончательно обнищала после того, как вследствие своей глупой политики в отношении России и беспрекословного исполнения команд Вашингтона потеряла доход от транзита российских грузов через свою территорию. Теперь Эстония — страна-побирушка, которая живет за счет дотаций Евросоюза», — считает эксперт.

Сейчас Европа все неохотнее дает прибалтийским странам деньги, обратил внимание Мартынов. По его мнению, Евросоюз «бросает сахарок» тогда, когда надо, чтобы «собачка тявкнула». Подобное случается, когда США настаивают, а позориться больше никто не хочет.

Ложная повестка о «политическом событии» создана для того, чтобы сохранить иллюзию, будто Украина и Эстония еще чем-то живут и что-то там происходит, констатировал политолог, добавив, что подобные «новости» не стоят внимания.

украина эстония владимир зеленский алексей мартынов кая каллас
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Все новости / Политика / Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
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