Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью ФАН назвал Эстонию страной, которой давно нечего терять. Он считает, что совместное заявление премьер-министра этой республики Каи Каллас и президента Украины Владимира Зеленского не стоит внимания.

На официальном сайте президента Украины появилась информация о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила Донбасс и встретилась с Зеленским. Она заявила, что Таллин намерен всегда поддерживать Киев на всех возможных площадках — в ЕС, ООН и НАТО, и даже подписала с главой «незалежной» заявление о вступлении Украины в Евросоюз.

«В украинском хаосе и нечистотах уже никто не хочет ковыряться. Нормальные страны избегают контактов с Киевом. США посылают на Украину тех, кого уже не жалко. Подобные акции исполняют официальные представители стран, которые готовы на любое унижение и которым нечего терять», — охарактеризовал встречу лидеров двух стран политолог.

Мартынов назвал Эстонию «одной из мелких болонок США». Он обратил внимание на то, что это государство абсолютно нищее и не имеющее права голоса.

«Забавно, что глава МИД Эстонии недавно на совещании Совета Безопасности ООН заявил, что его абсолютно дотационная страна готова выделить средства на создание «стабильного и безопасного киберпространства». Эстония окончательно обнищала после того, как вследствие своей глупой политики в отношении России и беспрекословного исполнения команд Вашингтона потеряла доход от транзита российских грузов через свою территорию. Теперь Эстония — страна-побирушка, которая живет за счет дотаций Евросоюза», — считает эксперт.

Сейчас Европа все неохотнее дает прибалтийским странам деньги, обратил внимание Мартынов. По его мнению, Евросоюз «бросает сахарок» тогда, когда надо, чтобы «собачка тявкнула». Подобное случается, когда США настаивают, а позориться больше никто не хочет.

Ложная повестка о «политическом событии» создана для того, чтобы сохранить иллюзию, будто Украина и Эстония еще чем-то живут и что-то там происходит, констатировал политолог, добавив, что подобные «новости» не стоят внимания.