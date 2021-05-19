Обама рассказал об американских лабораториях с инопланетными образцами

Вашингтон, 19 мая. Экс-президент США Барак Обама во время телепередачи The Late Show ответил на вопрос дирижера оркестра о том, существуют ли лаборатории с инопланетными образцами.

Телепередача The Late Show предусматривала беседу Обамы и ведущего Джеймса Кордена, однако их диалог прервал вопрос от дирижера программы Реджи Уоттса.

«Все эти разговоры об инопланетянах... Мне интересно, что вы думаете на этот счет», — обратился к Обаме Уоттс.

Услышав это, Обама заерзал на стуле. Он отметил, что не может озвучивать некоторые моменты касательно лабораторий с инопланетными образцами и космическими кораблями. Когда Обама пришел в Овальный кабинет, то задумался, действительно ли все это существует.

По словам экс-президента США, на этот счет было проведено расследование, результатом которого стал отрицательный ответ на вопрос о наличии подобных лабораторий.

«Но что правда, так это то, что есть записи объектов в небе, и мы точно не знаем, что это такое. Как они движутся, их траектория», — добавил Обама.

Люди весьма серьезно относятся к теме инопланетян, однако здесь добавить больше нечего, резюмировал экс-президент США.

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