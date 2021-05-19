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19 мая 20:08
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
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Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
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Политика
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19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
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Обама рассказал об американских лабораториях с инопланетными образцами

Армия
Обама рассказал об американских лабораториях с инопланетными образцами
Политика сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 19 мая. Экс-президент США Барак Обама во время телепередачи The Late Show ответил на вопрос дирижера оркестра о том, существуют ли лаборатории с инопланетными образцами.

Телепередача The Late Show предусматривала беседу Обамы и ведущего Джеймса Кордена, однако их диалог прервал вопрос от дирижера программы Реджи Уоттса.

«Все эти разговоры об инопланетянах... Мне интересно, что вы думаете на этот счет», — обратился к Обаме Уоттс.

Услышав это, Обама заерзал на стуле. Он отметил, что не может озвучивать некоторые моменты касательно лабораторий с инопланетными образцами и космическими кораблями. Когда Обама пришел в Овальный кабинет, то задумался, действительно ли все это существует.

По словам экс-президента США, на этот счет было проведено расследование, результатом которого стал отрицательный ответ на вопрос о наличии подобных лабораторий.

«Но что правда, так это то, что есть записи объектов в небе, и мы точно не знаем, что это такое. Как они движутся, их траектория», — добавил Обама.

Люди весьма серьезно относятся к теме инопланетян, однако здесь добавить больше нечего, резюмировал экс-президент США.

Ранее сообщалось, что американского офицера испугали «технологии НЛО».

Также недавно российский космонавт Андрей Борисенко объяснил «феномен НЛО» в США, передает сайт 360tv.ru.

сша обама нло
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