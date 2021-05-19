Публицист Тепикин объяснил уловку Киева с возвращением лояльности украинцев

Москва, 19 мая. Историк и публицист Виталий Тепикин рассказал, с какой целью Киев может отменить штрафы за въезд в Донбасс через территорию России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что руководство государства может рассмотреть вопрос об отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда в Донбасс через Россию.

«Судя по всему, украинская сторона действительно решила отменить штрафы за переход с территорий неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР на украинскую через Россию, а также за въезд в Донбасс», — отметил Тепикин.

По его словам, действующее законодательство Украины предусматривает штрафы в размере от 185 до 308 долларов за подобные нарушения. Заявление о возможной отмене санкций сделано официальным лицом, и скорее всего, согласовательный процесс уже запущен, добавил публицист.

«А вот к чему всё это? Надо полагать, мы имеем дело с попыткой Киева вернуть лояльность своих же граждан», — объяснил Тепикин.

Также он подчеркнул, что на фоне общественного напряжения на Украине недовольство администрацией президента только нарастает.

Ранее Виталий Тепикин рассказал, когда станут известны подробности встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.