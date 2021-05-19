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19 мая 20:08
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новостей
20:08
Общество
Бизнесу недружественных стран предложили «убираться из нашей страны»
20:07
Политика
В бундестаге призвали заключить с Россией договор о примирении
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
Все новости

Публицист Тепикин объяснил уловку Киева с возвращением лояльности украинцев

Политика
Публицист Тепикин объяснил уловку Киева с возвращением лояльности украинцев
vk.com  /  @Виталий Яковлев-Тепикин

Москва, 19 мая. Историк и публицист Виталий Тепикин рассказал, с какой целью Киев может отменить штрафы за въезд в Донбасс через территорию России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что руководство государства может рассмотреть вопрос об отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда в Донбасс через Россию.

«Судя по всему, украинская сторона действительно решила отменить штрафы за переход с территорий неподконтрольных Киеву ДНР и ЛНР на украинскую через Россию, а также за въезд в Донбасс», — отметил Тепикин.

По его словам, действующее законодательство Украины предусматривает штрафы в размере от 185 до 308 долларов за подобные нарушения. Заявление о возможной отмене санкций сделано официальным лицом, и скорее всего, согласовательный процесс уже запущен, добавил публицист.

«А вот к чему всё это? Надо полагать, мы имеем дело с попыткой Киева вернуть лояльность своих же граждан», — объяснил Тепикин.

Также он подчеркнул, что на фоне общественного напряжения на Украине недовольство администрацией президента только нарастает.

Ранее Виталий Тепикин рассказал, когда станут известны подробности встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

украина донбасс Тепикин
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Все новости / Политика / Публицист Тепикин объяснил уловку Киева с возвращением лояльности украинцев
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