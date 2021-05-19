Песков оценил возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 19 мая. Российские власти не прорабатывают вопрос по изменению законодательства для введения обязательной вакцинации от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, сейчас такого вопроса на рассмотрении нет. В предметном плане на этот счет также не производится никаких действий, передает РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинацию граждан могут сделать обязательной. По его словам, такое возможно в случае необходимости обеспечения защиты подавляющего большинства населения.