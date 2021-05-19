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19 мая 20:08
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новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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Песков оценил возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России

  /   Обновлено: 19 мая 2021 19:27
Общество
Песков оценил возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 в России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 19 мая. Российские власти не прорабатывают вопрос по изменению законодательства для введения обязательной вакцинации от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, сейчас такого вопроса на рассмотрении нет. В предметном плане на этот счет также не производится никаких действий, передает РИА Новости.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинацию граждан могут сделать обязательной. По его словам, такое возможно в случае необходимости обеспечения защиты подавляющего большинства населения.

песков вакцинация коронавирус
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