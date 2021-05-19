Мотоциклист переехал школьницу в Сочи

Сочи, 19 мая. Ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил водитель мотоцикла. ДТП произошло на улице Декабристов в поселке Лоо в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 14-летний подросток переходил дорогу в положенном месте. Водитель нарушил ПДД и сшиб девочку.

С места ДТП пострадавшая была госпитализирована скорой помощью. Ребенок получил множественные травмы, с ней работают медики. В обстоятельствах разбираются полицейские, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

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