Глава Медиагруппы «Патриот» вошел в состав Общественного совета при РКН

Москва, 19 мая. Общественный совет (ОС) при Роскомнадзоре (РКН) провел первое заседание на площадке Общественной палаты РФ в новом составе.

В результате конкурса, состав ОС пополнили новые авторитетные эксперты и профессионалы. Среди них — руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, который рассказал, какие вопросы обсуждали на заседании.

«Обсудили важные вопросы о необходимости «приземления» Facebook, Google и YouTube в России путем обязательного открытия представительств и подчинения российскому законодательству, в том числе налоговому», — отметил Столярчук.

По его словам, Общественный совет продолжит работу по защите информационного суверенитета страны и прав российских пользователей в интернете.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что работа Facebook и YouTube на территории РФ может быть замедлена.