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19 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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Глава Медиагруппы «Патриот» вошел в состав Общественного совета при РКН

Политика
Глава Медиагруппы «Патриот» вошел в состав Общественного совета при РКН
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Общественный совет (ОС) при Роскомнадзоре (РКН) провел первое заседание на площадке Общественной палаты РФ в новом составе.

В результате конкурса, состав ОС пополнили новые авторитетные эксперты и профессионалы. Среди них — руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук, который рассказал, какие вопросы обсуждали на заседании.

«Обсудили важные вопросы о необходимости «приземления» Facebook, Google и YouTube в России путем обязательного открытия представительств и подчинения российскому законодательству, в том числе налоговому», — отметил Столярчук.

По его словам, Общественный совет продолжит работу по защите информационного суверенитета страны и прав российских пользователей в интернете.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что работа Facebook и YouTube на территории РФ может быть замедлена.

россия патриот столярчук
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Все новости / Политика / Глава Медиагруппы «Патриот» вошел в состав Общественного совета при РКН
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