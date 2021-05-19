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19 мая 20:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы

Общество
Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы
azimuth.aero  /  Пресс-служба авиакомпании «Азимут»

Махачкала, 19 мая. Архитектор из США Джон Калвин Вайдман остался в восторге от водного салюта, устроенного в аэропорту дагестанской столицы в честь прибытия самолета, получившего название «Дербент». Такие водные арки традиционно устраивают впервые прилетающим лайнерам.

Американец признался, что его сильно удивило название самолета, когда он его прочитал на борту самолета еще в Санкт-Петербурге. А такое водное шоу и вовсе гость из-за границы увидел впервые.

«Я даже не предполагал, что тут будет такое. Я был в шоке еще до вылета, когда увидел, что самолет называется «Дербент». По прилету в Дагестан, когда мы уже сели я увидел, как вдруг над самолетом выросли две арки из воды. Это было «вау»! Эмоции были очень приятные. Впервые я получил такие эмоции при посадке самолета», — поделился с журналистами Вайдман в аэропорту Махачкалы.

В настоящее время американский архитектор занимается проектированием фонтана в Дербенте. В Дагестан он прилетел по работе. Ранее Вайдман также спроектировал фонтаны в Калининграде и в Кемерово на месте сгоревшего развлекательного центра «Зимняя вишня».

Фонтан в Дербенте строится на средства Сбербанка, который ранее объявил, что дарит объект городу. Планируется, что он станет самым крупным в России — его площадь будет составлять пять тысяч квадратных метров. На нем установят около полутора тысячи прожекторов, а на большие водяные экраны будут транслироваться различные изображения. Открытие объекта намечено на осень текущего года.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», был назван в честь древнего города Дербента по итогам голосования, состоявшегося в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России». Свой первый полет он совершил из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

Ранее ФАН сообщал, что федеральные и республиканские власти помогли прилететь в Дагестан из Рима итальянскому виноделу Пьерджорджио Берте. Он работает техническим консультантом в Дербентской винодельческой компании и не мог вылететь из Италии из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

россия сша дагестан дербент водный салют
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