Американского архитектора поразил водный салют в аэропорту Махачкалы

Махачкала, 19 мая. Архитектор из США Джон Калвин Вайдман остался в восторге от водного салюта, устроенного в аэропорту дагестанской столицы в честь прибытия самолета, получившего название «Дербент». Такие водные арки традиционно устраивают впервые прилетающим лайнерам.

Американец признался, что его сильно удивило название самолета, когда он его прочитал на борту самолета еще в Санкт-Петербурге. А такое водное шоу и вовсе гость из-за границы увидел впервые.

«Я даже не предполагал, что тут будет такое. Я был в шоке еще до вылета, когда увидел, что самолет называется «Дербент». По прилету в Дагестан, когда мы уже сели я увидел, как вдруг над самолетом выросли две арки из воды. Это было «вау»! Эмоции были очень приятные. Впервые я получил такие эмоции при посадке самолета», — поделился с журналистами Вайдман в аэропорту Махачкалы.

В настоящее время американский архитектор занимается проектированием фонтана в Дербенте. В Дагестан он прилетел по работе. Ранее Вайдман также спроектировал фонтаны в Калининграде и в Кемерово на месте сгоревшего развлекательного центра «Зимняя вишня».

Фонтан в Дербенте строится на средства Сбербанка, который ранее объявил, что дарит объект городу. Планируется, что он станет самым крупным в России — его площадь будет составлять пять тысяч квадратных метров. На нем установят около полутора тысячи прожекторов, а на большие водяные экраны будут транслироваться различные изображения. Открытие объекта намечено на осень текущего года.

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», был назван в честь древнего города Дербента по итогам голосования, состоявшегося в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России». Свой первый полет он совершил из Санкт-Петербурга в Махачкалу.

Ранее ФАН сообщал, что федеральные и республиканские власти помогли прилететь в Дагестан из Рима итальянскому виноделу Пьерджорджио Берте. Он работает техническим консультантом в Дербентской винодельческой компании и не мог вылететь из Италии из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.