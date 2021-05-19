В Госдуме предложили создать механизм для единого измерения интернет-аудитории

Москва, 19 мая. Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о разработке единого механизма для измерения аудитории интернет-ресурсов.

Инициатива поступила от члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Он считает, что в России для составления отчетности об аудитории в Сети не хватает единого измерителя.

Данные собираются из разных источников и проверить их иногда невозможно. Это приводит к тому, что об аудитории того или иного события формируется неверное представление, объяснил Горелкин. Единый механизм измерения позволит решить эту проблему и улучшить качество исследований.

До этого сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете. Инициатива поступила от депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.