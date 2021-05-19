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19 мая 20:08
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новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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В Госдуме предложили создать механизм для единого измерения интернет-аудитории

Общество
В Госдуме предложили создать механизм для единого измерения интернет-аудитории
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 19 мая. Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о разработке единого механизма для измерения аудитории интернет-ресурсов.

Инициатива поступила от члена комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина. Он считает, что в России для составления отчетности об аудитории в Сети не хватает единого измерителя.

Данные собираются из разных источников и проверить их иногда невозможно. Это приводит к тому, что об аудитории того или иного события формируется неверное представление, объяснил Горелкин. Единый механизм измерения позволит решить эту проблему и улучшить качество исследований.

До этого сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о создании единой информационной системы учета рекламы в интернете. Инициатива поступила от депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева.

госдума интернет законопроект аудитория
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