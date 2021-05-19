Меган Маркл уличили во лжи из-за старого фото с Кейт Миддлтон

Лос-Анджелес, 19 мая. Пользователи активно обсуждают архивное фото Меган Маркл, сделанное за два года до знакомства с принцем Гарри, на котором она позирует с журналом с Кейт Миддлтон на обложке.

Герцогиня Сассекская не раз утверждала, что до знакомства с сыном принцессы Дианы ничего не знала о королевской семье. Свои слова она подтвердила и в скандальном интервью телеведущей Опре Уинфри. Однако неожиданно обнародованное фото 2014 года, где Маркл позирует с журналом, на обложке которого запечатлена жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, спровоцировало шквал критики в адрес герцогини.

«Она же говорила, что вообще ничего не знала о Гарри и его семье!»; «Меган, Меган, кажется, она совсем запуталась в своей лжи», — заявили ведущие блогеры.

Меган Маркл постоянно становится объектом критики после скандала, спровоцированного ее интервью Опре. Недавно ее осудили за появление на публике в слишком дорогом образе, стоимость которого оценивается в 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей). А накануне Маркл заметили в футболке за 25 фунтов стерлингов (2616 рублей), что также не понравилось хейтерам, так как ее сочли слишком дешевой, передает «Вечерняя Москва».

В Сети также обсуждают детали тайной переписки принцессы Дианы с дворецким Сирилом Дикманом. Жена сына британской королевы делилась с близким другом подробностями отношений братьев Уильяма и Гарри.