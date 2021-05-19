Петербургский суд удовлетворил иск военного деятеля ДНР к Фонду Bellingcat

Санкт-Петербург, 19 мая. Октябрьский районный суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и доброго имени, поданный к Фонду Bellingcat.

В качестве истца выступил военный деятель ДНР Игорь Безлер. О решении инстанции сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ответчиками выступили Фонд Bellingcat, одноименная частная компания, журналисты Элиот Хиггинс и Питер Ван Гюйс.

Безлер обратился в суд в связи с материалами «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Он попросил признать сведения из изданий порочащими честь и несоответствующими действительности.

Британское издание неоднократно выпускало материалы с якобы расследованием катастрофы рейса МН17. Их критиковали за предвзятость и непрофессионализм авторов.