Египетские власти объявили о соглашении на поставку вакцины «Спутник V»

Каир, 19 мая. Власти Египта заявили о соглашении на поставку доз вакцины от коронавирусной инфекции от российского производителя «Спутник V».

Договоренности о поставках партии российского препарата достигли с компанией-поставщиком. Отправлять дозу вакцины будут последовательно в течение этого года.

Препарат разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Вакцина прошла все необходимые клинические исследования и поступила в гражданский оборот.

До этого ВОЗ сообщила, что даст оценку препарату от коронавируса «Спутник V» в течение лета 2021 года. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.