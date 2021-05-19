Рост запасов нефти в США оказался меньше прогноза

Вашингтон, 19 мая. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, следует из данных министерства энергетики страны.

По оценке ведомства, запасы сырья составляют 486 млн баррелей. Опрошенные порталом DailyFX аналитики ожидали увеличения коммерческих резервов на 1,62 млн баррелей.

Добыча нефти в США за отчетную неделю не изменилась и составила 11 млн баррелей в сутки. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в Соединенных Штатах составила 10,95 млн баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть продемонстрировали заметное падение перед публикацией отчета Минэнерго США. Так, котировки эталонного сорта сырья Brent в ходе торгов опускались на 3,5%, до 66,8 доллара за баррель.