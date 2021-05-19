Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил, что коронавирусом COVID-19 его якобы умышленно «заразили провокаторы» на уличных акциях, которые он неоднократно проводил в российской столице. В экспертном сообществе обратили внимание на абсурдность слов политика, посоветовав ему пройти медицинское освидетельствование и до полного выздоровления воздержаться от публичных выступлений, дабы не портить окончательно репутацию партии.

Накануне, 18 мая, депутат Государственной думы РФ сообщил в своем Twitter-аккаунте, что сданный им ранее тест на COVID-19 оказался положительным.

Стоит отметить, что Рашкин на протяжении длительного времени игнорировал рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса нового типа. Он и некоторые другие представители КПРФ фактически саботировали введенный властями режим самоизоляции, устраивая несанкционированные уличные акции в Москве под видом «встреч с избирателями». При этом коммунист всегда общался там с людьми, не соблюдая социальную дистанцию и без средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Доказано наукой, что на улице возможность заражения коронавирусом минимальна — 0,001%. Я был без маски, потому что у меня есть иммунитет», — отшучивался ковид-диссидент на вопросы журналистов о причинах отсутствия у него СИЗ в месте массового скопления людей.

В декабре прошлого года на митинге в столице, организованном коммунистами, в том числе и Рашкиным, собравшиеся раздавали присутствующим листовки, в которых утверждалось, что COVID-19 не существует, а кампанию по вакцинации населения и вовсе назвали «возрождением фашизма». Соратница якобы обладающего «иммунитетом», но все же заболевшего депутата Екатерина Енгалычева неоднократно подвергала критике отечественный препарат от коронавируса «Спутник V». В соцсетях женщина пугала подписчиков «побочными явлениями», чем подвергла опасности жизни многих россиян, отказавшихся от прививки по ее наставлению.

instagram.com / @e_engalycheva

В публикации, размещенной на сайте радиостанции «Эхо Москвы», руководитель московского отделения КПРФ Рашкин попытался оправдаться перед людьми, с которыми он несколько дней назад встречался возле здания МГУ для дискуссии по поводу закона о просветительской деятельности. Он утверждает, будто бы до вчерашнего дня и не подозревал о своем диагнозе, а также отрицает обвинения в том, что он умышленно заразил многих пришедших на это мероприятие студентов и профессоров. При этом на видеозаписях с мероприятия Рашкин неоднократно кашлял. Вместо извинений перед ними коммунист заявил о неких провокаторах, которые, по его убеждению, могли намеренно инфицировать его COVID-19 на одной из предыдущих акций, чтобы таким образом воспрепятствовать участию в предстоящих выборах в Госдуму.

«Не исключаю, что на одной из последних акций меня и заразили вирусом. Умышленно. Чтобы выбить меня из участия в избирательной кампании», — написал представитель КПРФ.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей блогер Илиас Меркури не исключил, что именно из-за Рашкина несколько его операторов заболели коронавирусом, поскольку они работали на ряде недавних мероприятий КПРФ, организованных депутатом. Собеседник считает странное заявление политика попыткой уйти от ответственности за игнорирование предписаний властей и распространение заболевания на незаконных митингах в Москве.

«Мне кажется, он думает, что после этого у правоохранительных органов не возникнет к нему вопросов. Я надеюсь, они возникнут, потому что Рашкин осознанно это делал. Он кашлял, у него были все признаки коронавируса. Он уже некоторое время болел и тем не менее ходил на уличные акции и «дарил» этот вирус окружающим», — поделился мнением общественный деятель.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Рашкину сейчас крайне необходима помощь врача психиатра-нарколога, судя по тому, какие «заговоры» он сейчас распутывает. По его словам, своей фантазией на эту тему депутат превзошел даже западных «расследователей» дела об «отравлении» Скрипалей и «диверсии» на чешских складах.

«По-моему, Рашкину надо срочно пройти медицинское освидетельствование. Просто коммунистам уже нечего сказать, они начинают сочинять версию, которой позавидовали бы даже в Великобритании и Чехии. Авторы вбросов про Скрипалей, Петрова и Боширова, наверное, локти от зависти грызут, когда слышат такие заявления. Чем хуже положение КПРФ и чем меньше ее авторитет, тем абсурднее эпатажные высказывания представителей этой партии», — заявил Баранец.

Схожее мнение выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Парламентарий также добавил, что по случаю не имеющего логического обоснования заявления представителя КПРФ готов лично и безвозмездно сделать соответствующий коллаж в графическом редакторе Photoshop. Он предложил изобразить выступающего на табурете перед сторонниками Рашкина, а позади него Боширова и Петрова, держащих в руках банку с коронавирусом. Кроме того, собеседник посоветовал члену Компартии в период протекания заболевания избегать подобных высказываний, так как они могут негативно сказаться на его дальнейшей политической карьере.

«COVID-19 — коварная болезнь, и зачастую она затрагивает не только периферическую нервную систему, но и интеллект несколько снижается. До момента выздоровления господину Рашкину следует воздержаться от публичных комментариев, иначе его временно вызванное заболеванием нестабильное состояние могут принять за изменение политической позиции», — сказал политик.

В беседе с корреспондентом ФАН блогер Павел Шипилин предположил, что в преддверии выборов в Государственную думу руководитель московского крыла КПРФ пытается таким способом заработать политические очки на ситуации, в которой он оказался. Эксперт считает, что лидеру Компартии следует наконец избавиться от ковид-диссидента и провокатора Рашкина, так как это только положительно скажется на фракции.

«Рашкин пытается привлечь к себе внимание. Последнее время по нему только ленивый не «прошелся» тяжелым катком. Очевидно, ему хотелось бы каким-то образом в позитивном ключе засветиться, вот он решил — это как раз тот самый случай… Я надеюсь, что дни Рашкина на посту лидера московских коммунистов подходят к концу. Конечно, пора менять этого «товарища», и, может быть, тогда КПРФ заиграет какими-то яркими интересными красками», — объяснил политический обозреватель.

Ранее журналист и радиоведущий Армен Гаспарян назвал «позорными» идеи Валерия Рашкина, продвигаемые им на несанкционированных уличных акциях. По словам общественного деятеля, предложения политика только порочат репутацию Коммунистической партии.