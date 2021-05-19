Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»

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19 мая 20:07
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новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
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Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
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Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
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Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
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19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»

Общество
Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил, что коронавирусом COVID-19 его якобы умышленно «заразили провокаторы» на уличных акциях, которые он неоднократно проводил в российской столице. В экспертном сообществе обратили внимание на абсурдность слов политика, посоветовав ему пройти медицинское освидетельствование и до полного выздоровления воздержаться от публичных выступлений, дабы не портить окончательно репутацию партии.

Накануне, 18 мая, депутат Государственной думы РФ сообщил в своем Twitter-аккаунте, что сданный им ранее тест на COVID-19 оказался положительным.

Стоит отметить, что Рашкин на протяжении длительного времени игнорировал рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса нового типа. Он и некоторые другие представители КПРФ фактически саботировали введенный властями режим самоизоляции, устраивая несанкционированные уличные акции в Москве под видом «встреч с избирателями». При этом коммунист всегда общался там с людьми, не соблюдая социальную дистанцию и без средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Доказано наукой, что на улице возможность заражения коронавирусом минимальна — 0,001%. Я был без маски, потому что у меня есть иммунитет», отшучивался ковид-диссидент на вопросы журналистов о причинах отсутствия у него СИЗ в месте массового скопления людей.

В декабре прошлого года на митинге в столице, организованном коммунистами, в том числе и Рашкиным, собравшиеся раздавали присутствующим листовки, в которых утверждалось, что COVID-19 не существует, а кампанию по вакцинации населения и вовсе назвали «возрождением фашизма». Соратница якобы обладающего «иммунитетом», но все же заболевшего депутата Екатерина Енгалычева неоднократно подвергала критике отечественный препарат от коронавируса «Спутник V». В соцсетях женщина пугала подписчиков «побочными явлениями», чем подвергла опасности жизни многих россиян, отказавшихся от прививки по ее наставлению.

Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»
instagram.com  / @e_engalycheva

В публикации, размещенной на сайте радиостанции «Эхо Москвы», руководитель московского отделения КПРФ Рашкин попытался оправдаться перед людьми, с которыми он несколько дней назад встречался возле здания МГУ для дискуссии по поводу закона о просветительской деятельности. Он утверждает, будто бы до вчерашнего дня и не подозревал о своем диагнозе, а также отрицает обвинения в том, что он умышленно заразил многих пришедших на это мероприятие студентов и профессоров. При этом на видеозаписях с мероприятия Рашкин неоднократно кашлял. Вместо извинений перед ними коммунист заявил о неких провокаторах, которые, по его убеждению, могли намеренно инфицировать его COVID-19 на одной из предыдущих акций, чтобы таким образом воспрепятствовать участию в предстоящих выборах в Госдуму.

«Не исключаю, что на одной из последних акций меня и заразили вирусом. Умышленно. Чтобы выбить меня из участия в избирательной кампании», написал представитель КПРФ.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей блогер Илиас Меркури не исключил, что именно из-за Рашкина несколько его операторов заболели коронавирусом, поскольку они работали на ряде недавних мероприятий КПРФ, организованных депутатом. Собеседник считает странное заявление политика попыткой уйти от ответственности за игнорирование предписаний властей и распространение заболевания на незаконных митингах в Москве.

«Мне кажется, он думает, что после этого у правоохранительных органов не возникнет к нему вопросов. Я надеюсь, они возникнут, потому что Рашкин осознанно это делал. Он кашлял, у него были все признаки коронавируса. Он уже некоторое время болел и тем не менее ходил на уличные акции и «дарил» этот вирус окружающим», поделился мнением общественный деятель.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Рашкину сейчас крайне необходима помощь врача психиатра-нарколога, судя по тому, какие «заговоры» он сейчас распутывает. По его словам, своей фантазией на эту тему депутат превзошел даже западных «расследователей» дела об «отравлении» Скрипалей и «диверсии» на чешских складах.

«По-моему, Рашкину надо срочно пройти медицинское освидетельствование. Просто коммунистам уже нечего сказать, они начинают сочинять версию, которой позавидовали бы даже в Великобритании и Чехии. Авторы вбросов про Скрипалей, Петрова и Боширова, наверное, локти от зависти грызут, когда слышат такие заявления. Чем хуже положение КПРФ и чем меньше ее авторитет, тем абсурднее эпатажные высказывания представителей этой партии», заявил Баранец.

Схожее мнение выразил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Парламентарий также добавил, что по случаю не имеющего логического обоснования заявления представителя КПРФ готов лично и безвозмездно сделать соответствующий коллаж в графическом редакторе Photoshop. Он предложил изобразить выступающего на табурете перед сторонниками Рашкина, а позади него Боширова и Петрова, держащих в руках банку с коронавирусом. Кроме того, собеседник посоветовал члену Компартии в период протекания заболевания избегать подобных высказываний, так как они могут негативно сказаться на его дальнейшей политической карьере.

«COVID-19 коварная болезнь, и зачастую она затрагивает не только периферическую нервную систему, но и интеллект несколько снижается. До момента выздоровления господину Рашкину следует воздержаться от публичных комментариев, иначе его временно вызванное заболеванием нестабильное состояние могут принять за изменение политической позиции», сказал политик.

В беседе с корреспондентом ФАН блогер Павел Шипилин предположил, что в преддверии выборов в Государственную думу руководитель московского крыла КПРФ пытается таким способом заработать политические очки на ситуации, в которой он оказался. Эксперт считает, что лидеру Компартии следует наконец избавиться от ковид-диссидента и провокатора Рашкина, так как это только положительно скажется на фракции.

«Рашкин пытается привлечь к себе внимание. Последнее время по нему только ленивый не «прошелся» тяжелым катком. Очевидно, ему хотелось бы каким-то образом в позитивном ключе засветиться, вот он решил — это как раз тот самый случай… Я надеюсь, что дни Рашкина на посту лидера московских коммунистов подходят к концу. Конечно, пора менять этого «товарища», и, может быть, тогда КПРФ заиграет какими-то яркими интересными красками», объяснил политический обозреватель.

Ранее журналист и радиоведущий Армен Гаспарян назвал «позорными» идеи Валерия Рашкина, продвигаемые им на несанкционированных уличных акциях. По словам общественного деятеля, предложения политика только порочат репутацию Коммунистической партии.

кпрф рашкин
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Все новости / Общество / Эксперты поставили «диагноз» Рашкину после его теории о «COVID-провокаторах»
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