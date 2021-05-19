Нарышкин: Москва надеется, что страны ОДКБ не разместят у себя американские войска

Москва, 19 мая. Россия надеется, что союзники по ОДКБ не станут размещать у себя на территории выводимые из Афганистана войска ВС США. Об этом заявил глава разведки РФ Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты завершили процесс вывода войск из Афганистана на 13–20%. Президент США Джо Байден объявил, что вывод войск из страны пройдет с 1 мая по 11 сентября 2021 года.

В СМИ писали, что вывод из Афганистана американских военнослужащих впервые за многие годы открывает возможность России и Китаю запустить в регионе мирный процесс. Москва же надеется, что страны ОДКБ не будут размещать у себя ВС США.