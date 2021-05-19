Совфед разрешил некоторым категориям призывников не проходить медкомиссию

Москва, 19 мая. Совет Федерации 19 мая принял решение одобрить закон, который позволяет некоторым призывникам не проходить медицинскую комиссию. Речь идет о юношах, имеющих основания для отсрочки.

Также под этот закон попадает категория призывников, у которых имеются не связанные с состоянием здоровья причины для освобождения от призыва на военную службу. Однако эти юноши все равно могут пройти медицинскую комиссию по собственному желанию.

Согласно текущему законодательству, молодые люди при призыве в армию должны пройти обязательную медкомиссию, чтобы определить годность для службы в вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что московские призывники начнут прибывать в части Западного военного округа с 20 апреля.