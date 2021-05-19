Сбежавший из психбольницы беззубый мужчина изнасиловал школьницу в Иваново

Иваново, 19 мая. Следователи направили в суд уголовное дело по факту изнасилования десятилетней девочки. Как стало известно ФАН, сбежавший из спецучреждения больной находился там за сексуальные оргии с несовершеннолетними.

Ивановские следователи СКР выяснили, что 19 ноября 2020 года 64-летний пациент психиатрической лечебницы изнасиловал 10-летнюю школьницу, которая шла на учебу. Он схватил ее за капюшон куртки и затащил в заброшенный дом. Там он совершил насильственный половой акт с ребенком и жестоко надругался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, соединенное с угрозой убийством», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, соединенное с угрозой убийством», «Похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

«По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан страдающим хроническим психическим расстройством. Дело передано в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области Юлия Вейсман.

Мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице в Ярославле по решению суда.

«Его признали нездоровым человеком после изнасилования несовершеннолетней, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Каким-то чудом ему удалось сбежать из больницы через окно. С собой он прихватил лежавшие у медицинской сестры в кабинете документы двух человек».

После этого насильник снял комнату в Иваново и стал подрабатывать тем, что раздавал рекламные листовки горожанам. По словам хозяев жилища, где обосновался беглец, он был абсолютно тихим и неконфликтным человеком.

Холодным ноябрьским утром злоумышленник притаился возле школы. Он обратил внимание на проходящую мимо ученицу и затащил ее через дырку в заборе на веранду заброшенного дома. Там он приставил нож к горлу жертвы и совершил с ней насильственный половой акт. После этого он еще некоторое время удовлетворял свои сексуальные потребности другими способами.

«Когда мужчина закончил издеваться над ребенком он достал из кармана фонарик и забрал сотовый телефон ребенка. Он стал светить ей в лицо и угрожать, что убьет ее, если та расскажет что-нибудь взрослым. Потом он отдал гаджет, сказал школьнице досчитать до ста и уходить домой», — дополнил источник.

Сыщикам понадобилось пять дней, чтобы разыскать насильника. Потерпевшая рассказала оперативникам, что у него есть особая примета — отсутствие зубов. Стражи порядка проанализировали записи камер видеонаблюдения — это помогло вычислить негодяя.

После этого случая в Ярославле расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», возбужденное по факту побега из психиатрического учреждения.