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19 мая 20:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:06
Экономика
Mercedes-Benz GLC получил звание самого надежного автомобиля Европы
20:06
Происшествия
Уроженца Узбекистана задержали во время попытки дачи взятки сотруднику ГИБДД
20:05
Общество
Шведские ученые разработали аккумулятор на основе цемента
20:03
Происшествия
СК возбудил дело против мужчины, который увел шестилетнего ребенка в Нижнем Новгороде
20:02
Общество
Врач-психиатр рассказал, можно ли считать «людей-сов» пришельцами
20:00
Общество
«Привычной любви в этом кино нет»: создатели «Туриста» о романтике в фильме
20:00
ФАН-ТВ
Фотограф спасает животных и делает для них портфолио
19:56
Политика
Немецкий политолог раскрыл корысть США в смене курса по «СП-2»
19:54
Политика
Чешский сенатор обвинил Гамачека во лжи о визите в РФ
19:52
Общество
Номер украинской группы Go_A на Евровидении назвали плагиатом
19:49
Происшествия
Девочки-подростки избили школьницу в Невском районе Петербурга
19:48
Общество
Полтора миллиарда потратят в Крыму, чтобы подлатать трубы и сократить потери воды
19:46
Общество
Морское сообщение возобновили между городами на Черноморском побережье
19:46
Происшествия
Устроивший резню на Урале мужчина умер в больнице
19:46
Экономика
Регулирование цен на газ больше не будет действовать на Украине
19:46
Происшествия
Бывший уголовник пытался зарезать восьмиклассницу в Петербурге
19:45
Происшествия
В Петербурге уроженку Таджикистана избил и пытался задушить соотечественник
19:41
Политика
Мартынов назвал ложным политическим событием визит премьера Эстонии на Украину
19:41
Экономика
Крупные ретейлеры заняли всего четверть российского рынка
19:36
Политика
Украина может принять закон о проведении местного референдума
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Сбежавший из психбольницы беззубый мужчина изнасиловал школьницу в Иваново

Происшествия
Сбежавший из психбольницы беззубый мужчина изнасиловал школьницу в Иваново
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иваново, 19 мая. Следователи направили в суд уголовное дело по факту изнасилования десятилетней девочки. Как стало известно ФАН, сбежавший из спецучреждения больной находился там за сексуальные оргии с несовершеннолетними.

Ивановские следователи СКР выяснили, что 19 ноября 2020 года 64-летний пациент психиатрической лечебницы изнасиловал 10-летнюю школьницу, которая шла на учебу. Он схватил ее за капюшон куртки и затащил в заброшенный дом. Там он совершил насильственный половой акт с ребенком и жестоко надругался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, соединенное с угрозой убийством», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, соединенное с угрозой убийством», «Похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов».

«По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина был признан страдающим хроническим психическим расстройством. Дело передано в суд для рассмотрения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ивановской области Юлия Вейсман.

Мужчина находился на стационарном лечении в психиатрической больнице в Ярославле по решению суда.

«Его признали нездоровым человеком после изнасилования несовершеннолетней, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Каким-то чудом ему удалось сбежать из больницы через окно. С собой он прихватил лежавшие у медицинской сестры в кабинете документы двух человек».

После этого насильник снял комнату в Иваново и стал подрабатывать тем, что раздавал рекламные листовки горожанам. По словам хозяев жилища, где обосновался беглец, он был абсолютно тихим и неконфликтным человеком.

Холодным ноябрьским утром злоумышленник притаился возле школы. Он обратил внимание на проходящую мимо ученицу и затащил ее через дырку в заборе на веранду заброшенного дома. Там он приставил нож к горлу жертвы и совершил с ней насильственный половой акт. После этого он еще некоторое время удовлетворял свои сексуальные потребности другими способами.

«Когда мужчина закончил издеваться над ребенком он достал из кармана фонарик и забрал сотовый телефон ребенка. Он стал светить ей в лицо и угрожать, что убьет ее, если та расскажет что-нибудь взрослым. Потом он отдал гаджет, сказал школьнице досчитать до ста и уходить домой», — дополнил источник.

Сыщикам понадобилось пять дней, чтобы разыскать насильника. Потерпевшая рассказала оперативникам, что у него есть особая примета — отсутствие зубов. Стражи порядка проанализировали записи камер видеонаблюдения — это помогло вычислить негодяя.

После этого случая в Ярославле расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», возбужденное по факту побега из психиатрического учреждения.

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